世界視線：市場改革損利益　印度農民反莫迪

亞太多國早前簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），卻獨欠了印度這個亞洲大國。分析指出，印度總理莫迪之所以拒入RCEP，是擔憂一旦市場開放，國內經濟會敵不過外來競爭。莫迪打着經濟改革的旗號上台，然而處處遭遇阻力，例如自上周末起全國爆發聲勢浩大的農民示威，其中30萬人更衝破警方封鎖湧入首都新德里。這場風波的原因就是起於莫迪的3項農業改革法案。

莫迪的農業改革法案，簡言之就是試圖推動農產品市場化，在激活業界競爭的同時，減少政府補貼農民的沉重財政負擔。然而理想很美好，現實卻很殘酷，雖然莫迪試圖增強印度農業經濟的競爭力，為印太經濟整合作準備，但在農民眼中卻看到另一幅圖像，如果任由市場決定農產品價格，議價能力就會操縱在大財團手中。

當局對今次農民湧入首都的處理手法是堵截和拘捕，警方在全國各地逮捕了上百名示威組織者，並在新德里外圍拘捕近千名試圖入城的農民。然而莫迪政府顯然低估了農民的怨氣，新冠肺炎疫情重創印度經濟民生，農民更是首當其衝。除了醫療設施欠缺和防疫不力，封城更令大批農民工失業而被迫返回農村。莫迪政府並沒有對農民提供有力的支援，卻在疫情未除時強行改革農業市場，結果點燃了農民的怒火。

作為一個民主選舉和種姓制度並存的國家，印度正陷入階級固化和利益向城市精英階層傾斜的惡性循環。中央政府對農村地區缺乏有系統的政策支援和行政治理，導致農業生產力停步不前，然而在遇上新冠疫情或是面對RCEP一類市場開放協定時，卻先向農民的利益開刀，為政府財政減壓，同時壓低農產品價格以維持出口競爭力。惡性循環之下，印度非但無法透過加入國際經合組織來改善基層民生，反而可能引發嚴重的社會動盪。

面對農民的怒火，莫迪還有一個駕輕就熟的套路，就是激化中印邊境衝突以轉移國內矛盾。然而當下正值冬季封山，往山區調兵遣將需待明春融雪，在此期間，莫迪將要硬着頭皮面對農民的訴求。