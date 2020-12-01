中國的「一帶一路」倡議是大戰略，並沒有具體的行動綱領，因為牽涉地區廣泛，情況複雜，不可能定出全盤細緻的步驟措施，於是，大戰略方向定下來，便可以依形勢發展而把策略具體化。中國可以參考的是歷史上絲綢之路的發展與演變經驗。

絲綢之路是歐亞暢通的貿易之路，排除各種自然與人為障礙。近代的轉變，是西歐列強堵塞了陸上絲綢之路，壟斷海上絲綢之路，把主動權放在原來在歐洲處於邊緣地帶的西北歐，改變了整個貿易的流向。這樣的轉變，只反映西北歐的興起，卻妨礙了歐亞絲綢之路的進一步發展，導致絲綢之路的暫時衰落。

中國今天將之恢復，便與西北歐乃至美國（用跨大西洋、跨太平洋貿易來取代歐亞絲綢之路貿易）近200年的既得利益勢力產生了矛盾。中國的初心未必是要與歐美近200年的貿易霸權對抗，而是從本國復興的歷史課題來重振絲綢之路，卻出現非預期的效果。

自蘇聯解體以來，歐盟都着意重建歐亞的絲綢之路，反映歐洲的貿易重心已從跨大西洋方向轉回歐亞的連接，其中也許還包含歐盟東擴、開始與美國分庭抗禮的政治與經濟含意。歐盟東擴，吸納了東歐各國，不可能單靠歐盟便可以協助東歐發展來鞏固東擴的政治成果。歐盟重建與亞洲的連接，主要着眼東北亞的中國、日本、南韓，也迫不得已要與俄羅斯合作，近年便與美國以北大西洋公約組織的軍事東擴、圍堵壓迫俄羅斯分道揚鑣。

美國着眼的是軍事成果，鞏固其全球霸權，歐盟則是為了經濟發展和歐洲整合，兩者存在不可調和的矛盾，而美國得逞，必然打擊歐盟的目標；歐盟成功，也進一步削弱美歐跨大西洋的結盟。歐洲靠攏亞洲，政經勢力大增，美國怎樣維持全球霸權？

中國的17+1與東南歐國家合作和一帶一路的其他項目，目的是打通原來直接連接歐亞的貿易之路，卻插入了歐盟與美國北大西洋公約組織東擴途徑，一是17國中包括歐盟與北大西洋公約組織的成員國，必然的效果是分化歐盟與美國的控制。二是陸上絲綢之路實際上緩解歐美對俄羅斯的圍堵，也阻止美國對中國的圍堵。三是中國此舉呼應促進歐盟的歐亞連接政策，把歐盟拉進歐亞經貿的整合大局之內。

這些效果或許不是中國的初心，但戰略一定，形勢所逼，便使中國後續舉措只能依這個方向發展，歐美的應對也被困在一帶一路戰略規定的空間之內。