利用台灣制衡中國大陸，是美國不變的國際戰略。從上個世紀50年代到70年代，山姆大叔利用「中華民國」邦交關係，在國際上「孤立」北京，在聯合國安理會令台灣成為它的忠實走卒。美國藉着「中華民國」的邦交關係，阻撓「國際盟友」和北京建交。

70年代末期，鑑於「美蘇爭霸」的需要，華盛頓調整國際戰略。面對聯合國接納了中華人民共和國，趕走了「中華民國」，老美也不得不「犧牲」台灣，和北京建交，台灣的棋子作用大減。不過，「蒼蠅腿也有肉」，中國大陸那時還很貧窮落後，有蒼蠅亂飛也還能有干擾作用，何況台灣被拋棄，再不滿、再大罵老美「無情無義」，也離不開美國，還要心甘情願充當老美的棋子，山姆大叔遂把美台防衞條約納入了它的「國內法」。

過去40年，在中國大陸的改革開放中，山姆大叔以這種戰略和策略，在大陸和台灣之間獲得巨利。那段時間，台灣追尋老美的「普世價值」，政治變天，「台獨」不可遏制地冒起。這對山姆大叔制衡北京、「和平演變」中國大陸是意外的「驚喜」，「蒼蠅腿」粗壯了一些。

這時，美國面對中國大陸的發展和崛起更是心驚膽戰，又忌又恨。在對華打壓棋盤上，台灣成了「爛頭蟀」，不妨讓它向前拱一拱。近年老美前所未有的對台狂售軍火，制訂了「加強美台關係」的若干「法案」，派出了數位政府高官訪台，甚至有傳派出海軍陸戰隊赴台指導訓練……凡此種種，顯示老美正從兩大方面加強利用台灣與北京博弈。一是「提升台軍戰力」，為「台獨」護航；二是為美台「恢復邦交」作出姿態鋪墊，「恢復邦交」和實現「台獨」乃互相支撐。

這些年來，美國政府的對台動作，皆在政府層面操弄，皆屬邦交國所為，特朗普之流還多次叫嚷「要和中國脫鈎」。老美的動作和叫嚷聽在「台獨」分子耳裏，自是心花怒放，氣燄高張。然而世人皆知，台美復交絕無可能，尚未實現，「爛頭蟀」就被吃掉也。