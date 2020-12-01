最近有消息指，中央政府將以前所未有的手段全面清理香港問題，包括整頓司法、教育、社福界「3座大山」，以及公務員隊伍、香港電台、醫護界等等，逐個環節收復失地。空穴來風，未必無因，香港問題千頭萬緒，管治危機日益惡化，不僅危及一國兩制，而且危及國家安全，確實已到了非徹底解決不可的時候。

過去一段長時間，中央對香港放任自流，不該管的固然不管，連該管的也撒手不理，導致各種問題日積月累，尾大不掉，終於爆發反修例黑色暴亂，幾乎將香港推入萬劫不復之地。在這種情況下，中央不得不強調全面管治權，也不得不出手收拾殘局。從人大多次釋法，到推出《港區國安法》，再就立法會議員資格問題一錘定音，都是全面管治權的具體體現。而這些動作無疑收到立竿見影的效果，若不是中央態度堅決，港府不會DQ4名反對派政客，不會將兩名失德黃師釘牌，也不會要求所有公職人員宣誓。

所以說，撥亂反正非不能也，實不為也。只要中央果斷出手，港府官僚就不敢再避事，反中亂港勢力也就囂張不起來。不難預料，中央的大動作將會陸續有來，除了「3座大山」，其他領域亦將一一整頓。外部勢力說三道四也好，反中亂港勢力垂死掙扎也罷，都改變不了任何事實。黎智英之流昧於形勢，至今還在叫喊「自由世界價值」，乞求美爹救援，既可笑，又可悲。

當然，冰凍三尺，非一日之寒，香港問題根深柢固，不可能於短時間內徹底解決。尤其司法領域更是阻力重重，司法大權一直牢牢掌握在洋人及其代理人手上，這班藍血貴族狂妄自大，抗拒改革，中央若沒有破釜沉舟的決心，恐怕很難撼動這個獨立王國。一言以蔽之，開弓沒有回頭箭。既然中央要為香港撥亂反正，就必須進行一次改頭換面、刮骨療毒的大手術，而不能像過去那樣諱疾忌醫，畏首畏尾。