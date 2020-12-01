做香港人痛苦，做香港家長苦上加苦，政府抗疫屢現漏洞，成年人自顧不暇，還要保護小朋友免受疫魔侵襲，這些本來都應該是政府的職責，但信錯這個無能政府，隨時後悔莫及。可惜上不上課，家長都是需要聽從當局指令，第4波疫情大爆發，政府在星期日宣布，全港幼稚園及中小學在周三起暫停面授課堂及校內活動，直至學校聖誕假期開始，但例外准許學校安排小六生回校考呈分試，中六生亦可回校準備公開考試或進行校內考試。

教育局的安排，實在令人如丈八金剛，摸不着頭腦。為何不在周一起即時停課，要等到星期三，難道新冠肺炎病毒在星期一和星期二會罷工不出來？既然覺得校園高危，那就應該第一時間停課，免得夜長夢多。有人指星期三開始停課，是為了與聖誕假期銜接，姑勿論原因如何，多兩天上課便多了兩天散播病毒的風險，而對課程進度幫助有限，救命要緊，還有得等多兩日嗎？

而且局方繼續容許小六及中六學生回校，然後又強調必須嚴謹遵從各項衞生防護措施，保持社交距離及量度體溫，以及不要安排需要學生脫下口罩的活動，既然知道有播疫風險，何必冒險？要做便應做得徹底，一律不准回校，才可防止漏網之魚。

這令人想起第3波疫情爆發，7月15日起食肆在下午6時至第二朝5時禁止堂食，只能外賣。各界紛紛質疑，直斥無厘頭，難道6點前就無病毒？兩星期後，因疫情再惡化，全日禁止堂食，除了食肆大受打擊，不少人買外賣後要站在餐廳外或踎在路邊進食，蔚為奇觀，醜出國際。如果7月中時能徹底禁堂食一、兩星期，很有可能到7月尾便控制疫情。做啲唔做啲、拖拖拉拉是政府本色，豁免檢疫人士造成疫症輸入，政府一再收緊措施，為何次次都未能做到乾淨徹底，甩甩漏漏出了事才來補救？