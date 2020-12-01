特首林鄭月娥最近在接受訪問時表示，由於她受到美國的制裁，無法擁有銀行帳戶，政府只能以現金支付她的薪金，她也不得不把工資以現金方式保存在家，導致家中「現金成堆」，現時任何消費都被迫以現金結帳。

特首是世界上罕有高薪的政壇人物，月入40多萬元，每月把40多萬元現金存放在家，難怪「現金成堆」。林鄭居於禮賓府，有專人負責家務，公家供應家居用品，提供伙食，辦公室也有助理，要購買私人用品大可以找旁人代勞，再用現金回付。她大概沒有太多機會外出作私人消費，否則每天要帶大捆現金行街購物，也足夠頭痛。

網上不少人對此消息留言，部分回應屬借題發揮，笑謔林鄭有閉門揖盜之嫌，自認家中有大量現金，豈不是通知盜賊到來偷竊？現實上當然不用擔心，因為禮賓府由警方守護，相信盜賊難以潛入行事。

有人問，香港有這麼多中資銀行，為何不替特首開一個特別戶口，用以避過美國的監控，不就解決問題？有一外媒的說法是因為美國控制了SWIFT系統，而全球80%以上跨境支付的金融機構之間的金融資訊傳遞系統，都是用SWIFT。該系統是一個受美元控制的跨境金融系統，也就變成美國在全球範圍內進行金融制裁的強而有力工具。SWIFT數據顯示，美元在全球貿易中的比重佔42%，幾乎等於歐元、英鎊和日圓的總和。美元的絕對主導地位，成為美國實施金融制裁的有力工具。只要美國決心制裁，可以直接切斷有關金融機構與美元跨境結算系統的連接，從而使其無法進行任何與美元相關的交易。中資銀行需要避免因為與被制裁人士來往，拖累本身國際業務。故此中資銀行為了保障自身，只得斷絕為特首提供戶口。

這個說法是否成立，我有保留。理論上SWIFT只是一個國際結算系統，由成員國家銀行共同選出代表管理，並非是一個任由美國把持的金融工具，可以任意用作美國打擊其他國家和機構的武器，為所欲為。美國要通過SWIFT停止中資銀行的國際跨境支付，也並非易事。

另外，有一些規模較小的銀行，業務較為個人化，專門替客戶作私人理財和投資服務。只要這些小規模銀行少用或不用SWIFT國際結算系統，也可避過美國的干擾。例如美國明令對伊朗、北韓和古巴實行經濟封鎖，但仍有不少商號與這些國家保持貿易關係，一樣有貨物交收及金融來往，保持關係的商號有在西歐國家營運，有在加拿大營運，也有中國商號。可見美國制裁之下，仍然有金融機構能夠繼續運作，不受影響。