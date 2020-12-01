黃婆賣瓜，自賣自誇。特首林鄭月娥接受電視台專訪，沾沾自喜聲稱施政報告「平穩落地」，又自認任內建設多於破壞，不忘吹噓有迎難而上的做事態度，真不知醜字怎麼寫。

先別說施政報告乏善可陳，全無突破思維，就說重中之重的拓土建屋大計，都只是「收割」近兩屆政府早已推出的政策成果，何況所謂有地建屋，最快也要10年後才有樓落成，這豈可當成是她的個人政績？

再說，施政報告提出公職人員須宣誓效忠，但到底是否涵蓋區議員、官津校教師和公院醫護人員等則語焉不詳，一味遊花園，推說要「先全盤檢視」，其實仍不脫為官避事作風。更難頂的是，反修例黑暴將社會深層次矛盾一次過擺上枱，她居然當成是政績，自誇「有建設性」，「這些是深層次問題，值得香港社會去處理及解決的問題，不應該迴避」云云，醜事也說成是好事，面皮厚過犀牛皮，也只有港府廢官做得到。

市民眼睛是雪亮的，最新民調顯示，受訪者對施政報告的不滿意率高達64%，評分僅得27.2分，創1999年有紀錄以來新低；給予0分的比率亦達42%，是錄得相關比率最高的一次。所謂「平穩落地」，不過是因為反對派在立法會再無立足之地，只有建制派的議會當然沒有反對聲音，掩耳盜鈴、自欺欺人而已。

事實上，人們至今不見林鄭有何撥亂反正的措施去解決社會問題，單是倣效內地進行全民檢測，她便斷然否定，寧被反對派牽着鼻子走，也不肯將疫症清零恢復經濟。

最蹊蹺的是，她早前透露被美國制裁後沒有銀行向她提供服務，只能使用現金，政府也是以現金出糧給她，說來不無怨懟之情。一個一心一意打算回英國退休的港英餘孽，自稱為了維護國家安全受到制裁也光榮，顯然不盡不實，有人會否藉着種種陽奉陰違的施政對中央變相報復，實在不好說。