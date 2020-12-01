今年在全球爆發的疫症，依世衞定名，叫「新冠肺炎病毒」，早前美國總統特朗普因防疫不力，試圖嫁禍中國，才會取別的名稱，叫「中國病毒」，如今恐怕就連他也自知不當，已愈來愈少在公開場合用這個名字。現在就只剩香港黃絲冥頑不靈，仍會用「武漢肺炎」的名稱。

意大利發現新冠病毒在去年9月已於當地出現，而在中國武漢大爆發則是去年12月，所以硬要稱為武漢肺炎的，不過是將黑鍋甩給中國。你不得不佩服中國對病毒的認識，今年3月，當世界大部分專家都認為病毒源頭來自中國時，國家衞生健康委員會專家組組長鍾南山已說，這個病毒最先在中國武漢爆發，但不代表源頭也在中國。

鍾南山此言一出，可謂舉世嘩然，香港黃絲更隨聲起哄，甚至說中國內地人太無恥，膽敢如此轉移視線云云。但事實勝於雄辯，如今愈來愈多證據顯示，鍾南山所言非虛。而給鍾南山說準的事不止這一樁，他在今年1月27日也曾預言，內地新冠病毒的感染者在7至10日內見頂，結果又給他說中了，內地確診人數是在2月4日到達最高峰的。

及後，鍾南山再斷言，內地的疫情不會有第二波大爆發。觀乎歐、美、日、韓以至香港等地，疫患一波又一波，似是無法止息，讓世界上很多醫學專家失算。但何以中國專家小組能如此肯定內地不會有第二波疫情，而且又確實能言中呢？我說嘛，世界其他地方的人恐怕一直太小覷了中國，過去二、三十年，中國一直默默耕耘，真正的實力無論在軍事上，還是醫療上，外人都摸不到底。

西方國家經常掛口邊，說中國在偷竊外國的技術，但見微知著，且看對今次新冠肺炎疫情的判斷，中國專家每言輒中，西方專家們反倒經常要打倒昨日之我，誰的技術較高，豈非不言自明？