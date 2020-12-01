第4波疫情來襲，比起第3波更兇猛！新增確診個案除了「歌舞群組」大爆發，突破500宗，源頭不明個案亦有增無減，可以見到，疫情失控，由歌舞群組蔓延至各個階層，連米芝蓮3星級餐廳都爆疫，盲嘅都感覺到第4波疫情來勢之猛，肯定唔講得笑！

港府官僚防疫抗疫，由始至終都鬆弛無道，一有依郁，又係靠害市民！林鄭月娥就話違反禁聚令嘅定額罰款2,000元阻嚇力不足，表明政府考慮研究加重相關罰則。之不過，對於歌舞群組，佢哋唔少都係好似林鄭咁，屋企大把現金，罰多20,000蚊亦冇有怕，政府又有冇計去阻止呢？而且有啲虛報行蹤，政府亦都吹佢唔脹，是以再加罰款亦未必有效，徒令政府被斥疫急亂出招，甚至予人口實，以防疫之名行獨裁統治！

政府以「牛棚困貓」方式企圖令疫情「清零」，自然係癡人說夢，而且後知後覺，乜都慢人一步，甚至甩轆多多。呢，繼早前仁濟醫院出現患者病毒檢測屬「假陰性」後，屯門醫院亦有同類事件，一名女病人喺社區檢測中心進行病毒檢測，初步確診後入住屯門醫院，其後喺醫院檢測卻呈陰性，上周五安排出院，惟該院在病人出院當日收到衞生署通知，該名女病人在檢測中心的最終檢測結果是陽性！政府防疫漏洞處處，最為人詬病嘅就係強制檢測舉棋不定，依家就只能「局部封區」，即使如何搵警察𥄫實從嚴處理，收效亦有限！

特區廢官後知後覺，依家先至話全面收緊入境限制，學內地嘅封閉式管理，安排指定車輛接送入境人士前往指定酒店檢疫。其實一早係咁，就唔會有咁多外來輸入個案喇！內地專家認為，香港疫情嚴峻，當務之急係全民核酸檢測，以切斷源頭，但林鄭認為港人冇內地人嘅相對服從，指強推可能會產生反效果！林鄭剛愎自用，未能從善如流，看來香港人只好愁過聖誕，憂迎牛年！