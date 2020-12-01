一晃一年將盡，2020年來到快將終局的時間，對於這個從頭到尾都被病毒困擾的庚子年，香港人以至世界多地的人們都有一份無處話淒涼的感慨！年近歲尾，本港及海外近日都有年度漢字、一年之字的評選活動，讓人們以一個字或一個詞來形容2020年，結果值得一說。

過去這類活動輕輕鬆鬆，各地百姓亦願意花點心思捉摸一番，今年卻有不少異常。先談英國，英國牛津英語詞典既是赫赫有名的大詞典，亦是一個龐大的文化企業，今年該企業本打算繼續每年必做的年度之字活動，但未評選已百味紛陳，結果公司打破多年習慣，今年不評年度之字，原因是今年實在不平凡，事情太多，各地都飽經風霜，要用一字形容一年，實在勉強，因此無法一如傳統選出年度代表字。

本港亦有政黨舉辦年度漢字評選，雖然還沒有最後結果，但據公布，候選的年度漢字，清一色與新冠肺炎疫情及去年至今還有餘燼的黑暴活動有關，候選的字中，有「疫」、「隔」、「封」、「停」，亦有「暴」、「禁」等，只看候選字，已知道市民的心情。

日本每年亦有同類活動，今年的年度漢字還沒公布，但日本今年的淒涼比香港更甚，感染數字及比率較香港高之外，最重要的是因為一場疫症，奪走了日本人歡欣迎接的東京奧運會，令這場耗資逾百億美元舉辦的體育盛事要延後一年舉行，如今距舉辦日期只有半年多一點，但當地疫情與世界疫情都沒有見到受控的曙光，日本人的奧運夢會否再受打擊，如今真的沒有人敢寫包單。不管怎樣，即使奧運能夠舉行，經濟效益及吸客程度都大減了，日本官方亦已打定輸數。

一個字代表一種心情、一種生活、甚至是一種命運。2020年是多災多難的庚子年，果不其然，今年亦不是一個好年，人逢劫難，字亦無好字罷了。