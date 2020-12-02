世界視線：保霸權頭等大事　華盛頓不甘受綁

美國在特朗普當政的這幾年間，先後退出多個國際組織及條約，最新到期的是《開放天空條約》。有報道指，已宣布勝選的拜登將領導美國重新加入條約。特朗普似乎早已料到有此一着，事先準備了「預防措施」。

於1992年簽署、2002年正式生效的《開放天空條約》，允許各締約國在提前72小時通知他國的情況下，對對方全境進行非武裝偵察飛行，以收集有關軍事力量和相關活動的數據。據早前美媒報道，特朗普政府於今年5月宣布退出條約後，以「清理多餘的國防物品」，計劃將兩架用於執行觀察任務的飛機賣給其他國家，如此一來，大大增加了拜登重返條約的難度。

華府官員此前給出「退約」的「理據」，一條是俄羅斯違反條約，另一條是該條約並不符合美國的利益，可以說其中俄國違約是藉口，不符合美國利益才是真正理由。《開放天空條約》規定，每個締約國每年都有義務接受一定數量的偵察，也就是所謂的「被偵察配額」；而每個締約國也有權對前來偵察的任何其他締約國，進行同等數量的偵察。該條文的原意，是提高國際間的軍事透明度，減低誤判甚至因擦槍走火導致軍事衝突的風險。問題是，美軍挾巨大的技術優勢，透過衞星等手段偵察別國並不困難，受條約束縛，放別人進自己家裏進行偵察，純屬多此一舉。

事實上，除了《開放天空條約》，美國自2002年起已相繼退出《反彈道導彈條約》及《中程導彈條約》，目前仍有效的國際軍控協議，只剩下跟俄羅斯簽署、將於明年2月到期的《新削減戰略武器條約》，特朗普政府多次企圖將中國拉下水，宣稱除非中國加入裁核行列，否則條約根本沒有意義。

正如北京多次宣示，中國的核彈頭數量連美國的零頭都不到，美國要中國加入裁核談判，請先把核彈頭數量裁減至中國的水平。其實山姆大叔退出《開放天空條約》，無異於向世人宣示，所謂國際條約，只能對美國有利而不能使其受到約束。中國主動裁核，跟自毀長城沒有分別。