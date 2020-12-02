正論：抗疫荒謬無道　苛政自製乞暴

末世每多荒謬事，明明是特區無能政府抗疫不力，把關甩漏，開門揖疫，導致疫潮一波接一波，官員不但沒有問責、公開承認錯誤或向廣大市民道歉，反而一再把責任推卸，禁聚令及種種禁令都是「制裁」公眾，各行各業先後受影響，像「俄羅斯輪盤」輪着中槍，港人飽受病毒威脅，政府還打算向市民開刀，收緊禁令之餘，更圖大幅加重罰則。

港府高層日前除高調宣布設立市民鬥市民的「篤灰」熱線外，亦揚言將現時違反禁令的2,000港元定額罰款「倍增」，加強阻嚇力。昨日有消息指出，無論違反禁聚令、口罩令或強制檢測措施，港府計劃將定額罰款倍增至介乎5,000至最高10,000港元，待完成法律草擬工作便會付諸實行。屆時「除口罩飲啖水都控」，雖云當局執法時有酌情權，一般會先作口頭勸喻或警告，但肉隨砧板上，一把刀架在頸上，這種滋味大家好受嗎？今年派錢一萬，原來輕而易舉轉過頭來，左手交右手收回。

特區政府最出名是「彈弓手」，朝令夕改，而且朝三暮四，政策時寬時緊，像禁聚令及限桌令一時一樣，6人改4人，4人改2人，之後又還原4人、6人，最新指令是2人，這一堆數目，背後隱藏甚麼玄機，抑或是甚麼科學大道理？專家也大惑不解，普通人自然丈八金剛，摸不着頭腦，就算猜破腦袋也猜不到，是否政府得高人指點，在玩術數抗疫？是新世代河圖洛書，還是大擺八陣圖？是否遲點要推出符咒水，飲後百毒不侵？

以政府防疫政策倒行逆施，弄至天怒人怨，倒像是中了邪，着了魔，走錯旁門左道，與病毒細菌打交道，知道它們會何時出沒，是否晝伏夜出，甚麼時辰最兇猛，以此制訂限時限刻政策，之前已經炮製晚上6時後禁堂食的荒謬絕倫政策，惹來炮轟不絕，如今又來一招晚上10時後禁堂食，難道官員在哼歌，「我和病毒有個約會」，10點後才准它們出動，10點之前在食肆堂食是十分安全？

政府的歪理引伸至防疫政策每一角落，不斷把部分行業消費場所「魔鬼化」，有甚麼風吹草動，頭暈身㷫便率先找它們開刀，酒吧及派對房間每每成為代罪羔羊。今次第4波疫潮，酒吧是無辜受累，昨日新增82宗確診個案，32宗與歌舞群組相關，該群組累計個案達552宗，是疫潮最大群組，之前甚麼酒吧群組望塵莫及，若果真是對症下藥，政府為何不乾脆下令禁止跳舞，是否怕得罪愛跳舞的權貴闊太，抑或怕觸及「馬照跑，舞照跳」的特區綱領？

經濟蕭條，港府經常口中嚷着要救市，各界齊聲呼籲撤銷樓市辣招印花稅，既成本低又快捷，但高官卻執迷不悟，拒絕撤銷住宅物業辣招，毫無誠意及決心振興經濟，反而緣木求魚，追逐旅遊氣泡，跪求外地大開方便之門，只得新加坡伸出同情之手，但自己不爭氣，疫情失控，氣泡一戳即破，不切實際。最令人氣憤是，自己救市不力，又同時推出多種措施來打擊商家店舖，簡直是精神分裂。對於酒吧、戲院及娛樂場所，面對的一而再，再而三的禁制，形同迫害，苛政猛於虎，又一見證。

保就業計劃結束，政府放風應該沒有第3期津貼，各界預料各大機構消化前兩期津貼後，大裁員接踵而來，國泰航空早前大開殺戒，裁員數以千人，連獲得政府注資近300億元的巨企也守不住，其他機構裁員亦不會手軟，最近又有永安旅遊，以及有線寬頻向員工開刀，下一間會輪到誰？唇亡齒寒，各大機構員工人人自危，誰都難以估計下一間是否自己公司。失業大軍與日俱增，連機師也要轉行，其他基層打工仔更加徬徨，手停口停，難道真的要故意染疫去博取那5,000元「恩恤」津貼？不過大家小心，若被發現違反禁令而染疫，將被追罰萬元，港官豈會安着好心益街坊？

港府頭頭碰着黑，市民個個聽行乞。回歸以來，特區有哪一項政策，哪一項基建工程是順風順水完成？首屆特區政府董建華已經弄出八萬五鬧劇，逼到負資產排隊跳樓燒炭，現屆政府修訂一條法例也會引爆前所未見的黑暴潮，有誰會比港府更當黑？當然是廢官管治下的升斗市民。飯碗被打碎，口罩除不了，發揮港人靈活變通智慧，可以遮着臉行乞，遇上特首林鄭月娥這種離地高官，隨時有打賞500元意外驚喜。古有逼上梁山，落草為寇，今有逼民行乞，特區政府足以遺臭千古。