神州觀察：生產事故禁不絕　監管處罰皆欠缺

去年3月發生在江蘇鹽城響水縣的化工廠大爆炸造成78人死亡，超過700人受傷，直接經濟損失近20億元人民幣，日前當地法院一審對53名涉案被告作出宣判，當中判罰最重的是涉事天嘉宜化工公司前總經理，獲刑20年，最輕的只判囚9個月；至於所涉15名公職人員，則分別判囚3年多至7年半。這樣的判罰結果是否總體偏輕，能否告慰78個亡靈乃至起到足夠的震懾作用，杜絕同類災難事故再發生，惟有見仁見智了。

這次判決或可參照2015年的天津港大爆炸進行比較，根據官方通報，那次事故造成165人遇難，近800人受傷，直接經濟損失近70億元人民幣，最終法院一審列出49名被告，並判處涉事公司董事長死緩，最輕是判囚18個月；一眾涉案公職人員所獲刑期則與上述響水案大致相當。而對事故所在地各級行政負責人的追責問題，當局亦有「標準」，便是按事故死亡人數來劃分確認，譬如3人以下、10人以下、30人以下、30人以上死亡數字對應着省、市、縣不同級別官員領導，至於具體如何問責，一般百姓恐怕也難弄明白。

既然天津港事故死了那麽多人，對責任人的最高判罰亦只是死緩，那麽江蘇這宗安全事故最高只判囚20年，也就「說得通」了，尤其像當局制訂的這套事故劃分標準，將30人以上死亡統一劃作「特別重大事故」，就等於「上不封頂」，彷彿死再多都是一樣；如果事後處罰及問責力度再跟不上的話，日後誰還擔心違規生產、造成多少人員死傷？

再說，從天津港到江蘇響水化工事故，哪一次不是「嚴查嚴辦、舉一反三」？可是兩次事故之間又發生了多少事故？更別說響水大爆炸之後，包括江蘇在內的全國多處地方，竟然於十數日內連珠炮發般接踵出現同類或其他生產事故，死傷枕藉，問題出在哪裏？

正如國務院調查組於響水化工廠爆炸隔日作出的通報指出，江蘇省部分地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上不認真紮實；事故企業連續被查處、被通報和被罰款，企業負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故，而這種現象不也正是各地及各領域安全生產中普遍存在的通病？

天嘉宜化工廠過去3年內曾受到6次行政處罰，事前更被列出存在13項安全隱患；導致20人死亡的浙江溫嶺槽罐車爆炸，涉事公司過往亦遭10多次處罰；各地礦難事故頻生，事後多被揭發劣迹斑斑，屢有前科，當局又是如何履行監管責任，作出怎樣的處罰？很顯然，各方面都很欠缺，不能有效遏止事故發生，加重對事故的處罰及追責是否更能見效？