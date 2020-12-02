功夫茶：乞求西方壓中國　涉違國安難姑息

知己者不怨人，知命者不怨天。之不過，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首，又涉違反《港區國安法》嘅壹淫媒漢奸黎，案件排住隊等開審幾難唔怨天怨人咯！早前，警方國安處喺8月10日曾係威係勢引國安法拘捕漢奸黎等人，但拘而不控，律政司甚且助紂為虐，漢奸黎每次都獲准保釋，令佢以戴罪之身可以公然大放厥詞！

嗱！漢奸黎滿口歪理，公然引外力干預中國內政已不是甚麼新聞。佢甚至廢噏解決未來疫情大流行嘅方法，並不是與內地合作，而係外國聯合抗華、推動內地言論自由。條粉腸擺到明就係引清兵入關嘅「吳三桂2.0」喇！

漢奸黎於保釋期間，不忘日日狗噏無謂，呢，尋日佢喺社交平台批評國家主席習近平係一位獨裁者，比已故中共領導人毛澤東更具權力，係「毛2.0」，因現時嘅中國，不但具有經濟實力，亦擁有電子科技及監控系統等，監控市民嘅每句說話及行為。漢奸思維，就係與別不同，叛國基因深植，眼見中國強大，造福人民，不是為國家感到自豪，反而凸顯一副奴才相，公然促西方國家要警惕，並向中國施加壓力，以「阻止其改變國際秩序」云云！

漢奸黎將新冠肺炎全球肆虐歸咎於中國沒有言論自由！其用口亂放屁，果然臭不可聞，難怪尋日有一批市民去壹淫媒大樓示威，拉起橫額「蘋果假新聞，出醜獻世人」，都真係十分應景！

毒果報捏造新聞，一早已暴得大名，有人甚至指毒果報除咗日期係真，其他冇嘢信得過！漢奸黎為咗把漢奸呢個角色進行到底，不惜語不吸睛死不休！更不惜惡向膽邊生，為討好美國反華反共勢力，甚且誹謗、污衊國家，以至向習主席潑污水！點解佢咁夠膽？係咪後台夠硬，有滴水不漏嘅保護傘？問吓律政司司長鄭若驊或者有答案！

鳥無處可飛就會亂啄，狗入窮巷無處逃就會哀鳴亂撞！有論者指漢奸黎面對多宗控罪，有機會因而入獄洗廁所，是否如其所言：煮到來就食咁瀟灑呢？又或者係夜行人吹口哨壯膽，又或垂死掙扎，乞求西方國家對付內地並藉此轉移視線呼救！漢奸黎嘅種種舉止及有關言論已涉違反《港區國安法》，促請當局盡快搜證更要盡快執法！

綱紀一廢，何事不生？功夫茶都唔想多估咯！反正國安立法由6月30日晚上生效至今都逾5個月，特區廢官若一味任由漢奸保釋外出，任佢狂妄叫囂勾引外國勢力無底線，咁國安立法就真係得個壇，不作法，遲早又係被雨打風吹去！今日佢父子同手下會到警署報到，睇吓會唔會有突破，將呢個奸熊落鑊？奸係漢奸嘅奸，熊就係狗熊個熊！