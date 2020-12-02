報載美國政府針對中國船員及航空人員，在停泊美國境內時突擊檢查，追問他們是否中共黨員及其他的政治問題，竟然包括中國疫情以及對美國總統選舉候選人的看法。這樣的政治查詢超出國際慣例，已構成對中國人員的滋擾和對中國政府的挑釁行為，顯示出美國政府對中國的敵視已變公開，不惜破壞國際的規矩及習慣。

對中國政府而言，這屬於公然的政治歧視和侵犯，而且不是美國執法人員的偶然失規之舉，而是美國政府蓄意而為。也必然有上層的指示，相信可能涉及白宮及國務院或美國的情報安全部門，代表着美國政府對中國加強政治攻擊和壓力，也是向國內國外表達針對中國的強權霸道態勢。

仇視中國，特朗普政府是始作俑者，若拜登上台，亦不可能會有太大的轉變，手法不同，性質和目的都會一樣。中國不能掉以輕心，忍讓而不作反擊。對付美國這樣的政府，讓步只會使其更為狂妄，得寸進尺，也在國際上造成不良的示範，讓它可以橫行霸道，漠視別國的主權與尊嚴。中國應有理有節地針鋒相對，挫其銳氣，揭露其醜陋行為的性質。

中國大可以其人之道還治其人之身，來而不往，非禮也。方法是對美國公民來華者，我國政府人員可以公開詢問他們政治和涉及國家安全的問題。

例如，他們有否曾經或現在替中央情報局（CIA）等美國情報機構工作或提供服務，包括它們屬下的其他機構和資助的非政府組織（NGO）？這是要辨別他們是否美國情報機構派遣到中國從事非法活動者。

例如，他們是否美國激進宗教以至邪教教會的成員，是否信奉它們極端的宗教思想，會否藉機在中國傳教？中國要堵截邪教等的輸入傳播。例如，他們有否參加種族主義的組織，信奉種族主義，歧視非白人種群，參與種族歧視的活動？

例如，他們有否吸毒，包括大麻等軟性毒品，有否上癮鴉片類止痛藥，或精神科藥物？這是要嚴格排除毒品及其吸食文化侵入中國，也可以在他們病發時作針對性救治。

又例如，他們有否感染愛滋病，或其他嚴重的傳染病等等？這都是從保衞中國國家安全出發，也帶有協助來華美國公民，維護他們的健康安全，出發點遠勝美國用政治意識形態對中國公民的滋擾。

美國對中國的態度已失去理性，近乎歇斯底里，這或許是上帝使之滅亡，必先使其瘋狂。正如毛澤東當年所說，美國本質是紙老虎，中國應據理力爭，為國家利益，也為在國際上樹立風範。