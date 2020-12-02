黎智英反中亂港、反共反華、「為美國而戰」、充當漢奸走狗，其思想基礎就是美國人鼓吹的、要統馭世界的「普世價值」。在美國人心中，只有他們的「普世價值」才是放之四海而皆準的普遍真理，要推廣到全球，就能統治世界，稱霸世界。

美國人認為，只有其「普世價值」才配「顛倒眾生」，其他的不是愚昧，就是邪惡，而且是老美「天然之敵」。老美如此這般，和其宗教信仰有關，其對「普世價值」的偏執充滿了傳教士的狂熱和「征服欲」，其硬銷手段、軟銷伎倆層出不窮，成為它在全球稱霸、打擊「非我價值觀」國家的意識形態武器。

世界近代史、中國近代史，被美國「普世價值」俘虜的人很多，賣命的人不少，有的是思想糊塗，有的是盲目崇洋，有的是跟着老美幹，充當買辦，撈取利益，黎智英屬於後者，屬於最不堪的那種人。他是一門心思的要把香港弄進美國的「普世價值」體系和西方世界裏，他學着美國人的腔調，把這個體系美其名曰「自由世界」、「代表全世界的價值」。

日前黎智英對美國媒體說，香港正處在為代表全世界的價值與中央對抗，若失敗，這將代表西方國家價值體系落敗。他說，這種價值在中國內地宣揚，絕對會分裂中國的政權，因此，中央才以積極的手段對付他。他呼籲拜登要「付諸行動」，重啟中美貿易談判時，將香港、新疆問題「一併討論」，向北京施壓。

看來，黎智英是完全清楚自己為何要「為美國而戰」的，完全清楚自己的「叛國禍港」、分裂國家之言行是為了老美的政治需要和霸權利益的，他清楚這樣做干犯了國家律法，中央要積極對付他。同時，他也知道，雖然他為山姆大叔上竄下跳、大賣其力，但在老美眼裏，不過是個小人物。現在形勢有變，他的價值已經不高，有被拋棄之虞，因此他要拚命放大自己，標榜他若失敗，有個甚麼冬瓜豆腐，將代表西方國家價值體系落敗。言外之意是，我是何等重要啊！老美不能不管呀！其鳴也哀。