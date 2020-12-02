覆巢之下，豈有完卵。在暴疫雙重打擊之下，香港經濟冰封，百業蕭條，失業率持續高企，青少年失業問題尤其嚴重。政府統計處的數據顯示，今年第3季有7萬多名20至29歲人士淪為失業大軍，按年上升近一倍，而持專上教育程度的失業打工仔更多達10.77萬人，按年增加一倍。許多人歸咎於疫情導致各行各業精簡人手，不少大學生成為畢業即失業的「雙失青年」，建議政府提供一定支援，優化就業配對。其實，青少年失業已成結構性問題，既有疫情因素，也有黑暴因素，還有其他因素，即使政府提供支援也無濟於事，何況政府根本提供不了甚麼支援。

持續一年多的黑暴之亂，既令人見識了各間大學的亂象，也令人見識了黑衣學生的可怕。他們以「暴大人」沾沾自喜，口口聲聲「攬炒」，結果不僅攬炒了香港，也攬炒了大學，更攬炒了自己。不少僱主明確表示，不歡迎暴亂之秋的大學畢業生，擔心他們將政治和暴力帶入企業。這是人之常情，誰願意引狼入室？「暴大人」令僱主避而遠之，不正是求仁得仁嗎？

當然，大學生大多是啃老一族，反正有家庭可以依靠，淪為「雙失」也無所謂。也許只有等到香港徹底攬炒，愈來愈多人失去飯碗，大學生再也無法啃老，才會懂得反思。正如國泰航空部分員工一樣，他們當初發動「和你飛」鬧劇，那是多麼的意氣風發，而面對大裁員時要求「一個也不能少」，又是多麼的狼狽不堪。

新冠肺炎疫情終會過去，黑暴也終會消失，但經過連番摧殘的香港，已經不可能回復昔日繁華，青少年失業問題只會愈來愈嚴重。施政報告推出「大灣區青年就業計劃」，資助2,000名青年北上發展，不過是虛應故事，連杯水車薪也談不上，遑論解決問題。對於「暴大人」來說，到台灣做難民，或到歐美流浪，也許才是他們的最後歸宿。