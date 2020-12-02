原定上月22日展開的新加坡與香港的「旅遊氣泡」，在實行之前已經不被看好，因為手續繁複，旅客要在兩地連番檢測，不但多花金錢，浪費時間，亦影響心情，而且隨時因為疫情有變而中斷協議，旅程當中變成人球，滯留異地。

可是想不到這個氣泡未能捱到正式開始，實施前夕因香港確診個案突然急升，因而急急宣布押後兩星期，當時本欄預測所謂押後只是比較好聽的說話，疫情大爆發很難在兩周內降火，港星「旅遊氣泡」實質上已經戳破，熱愛旅遊的市民不要再抱有希望。事實擺在眼前，港府昨日宣布，因應疫情嚴重，本地源頭不明個案迅速增加，兩地政府決定將「旅遊氣泡」啟動日期再延至明年，並會在12月底檢視相關安排。明年到底是何時，沒有確實日期，那即是遙遙無期了。

境外遊變成泡影，連本地遊也要煞停，消息指港府收緊社交距離限制，本地遊旅行團每團放寬至30人的豁免將會取消。本港旅遊業接近癱瘓超過10個月，個多月前雖然放寬本地遊，但反應平平，不過，讓旅行社有收入，職員有工作，總好過齊齊坐困愁城，吊住命避免提早斷氣。若果連吊鹽水都沒有機會，旅遊業恐怕翻身無望。香港以前聞名世界的無煙工業，也敵不過這百年一遇的疫潮。

外界預測在保就業計劃結束後，裁員潮便會爆發。旅遊業作為重災區，老牌子旅行社宣布進行架構精簡和業務重組，裁員約120人，佔整體編制兩成。這間旅行社對前景感到悲觀，並指根據國際航運機構的預測，未來一至兩年亦難以回復往昔之盛。莫講話兩年，這個冰河時期若維持多一年，本地旅遊業恐怕回天乏術。市民冇得出遊，可以儲備假期及金錢，始終都有機會再出去享受，大前提是保住自己工作，留得青山在，哪怕冇柴燒。