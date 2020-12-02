在黃色社交媒體讀到剛移居台灣的年輕港人有關移民的爭論，覺得很能夠反映這些人的心態。雖然他們沒有說清楚背景身份、移居多久，但看來是這一年來抵埗者居多。佔了絕大多數人認為，如果有機會，最好還是選擇移居英國，其他如加拿大、澳洲也不壞，台灣只是最後選擇。

他們對台灣的飲食意見最大，例如指味道千篇一律，不夠香港多特色，很多時都是煎炸為主，吃多了便吃不慣。他們有此怨言，可能是看香港電子傳媒介紹台灣吃喝玩樂的節目太多，卻忘記了節目都是為了宣傳旅遊而拍，為了吸引遊客，不惜尋幽探勝，找出特色，加工美化。間中去旅遊享受，調劑一下平常生活，當然感覺特別，但移居當地，過的是普通的平民生活，不可能每天每頓飯都去嘗旅遊特色菜，當然有很大分別。

移居港人沒有交代居住地點，如果他們住在台北市內，外面餐館飲食的選擇應該很多，來自中國大江南北各省特色的食肆並不少，上世紀40年代末，國民黨政府撤到台灣，帶來不少來自全中國各地的公教人員、一般軍人和平民百姓，這大批來自中國大陸的移民改變了台灣的飲食習慣和方式，帶來了比較正宗的外省菜。經過70多年的變化，這些外省菜雖然作了一定的本土化，但仍能反映原來的特色，部分更推陳出新，走出新風格。加上原居台灣的閩南人食制、日本料理傳統，和近年冒起的西方飲食新特色，我覺得其實也足夠選擇，並不比香港差。

不過，如果這些香港新移民居住的是台南、高雄或新北市一些較偏遠地區，居民普遍以台灣人為主，食物和食肆選擇可能較受限制，若帶去的金錢不多，甚至要精打細算的，加上習慣香港式的平民飲食習慣，可能找不到港式茶餐廳，真的會覺得不甚適應。

也有人批評台灣的城市建設、管理和市容比香港落後，最現代化只是台北市，到其他城市如台中、高雄，與內地3、4線城市接近，而且沒有那麼多新建築，很多都是幾十年前的老建築；街道維修欠奉，兼且交通混亂，人車爭路，管理不佳。也有批評說他們的地方政府辦事效率不高，警察辦事不力，我相信倒是實情。台灣不少社區在城市和傳統農村中間，欣賞的會覺得房子較為寬敞，活動空間較多，生活比較寫意，沒有香港的匆忙和緊張，生活悠閒。台灣民風比香港淳樸，鄰居都友善和熱情，也是在那邊生活的優點，應該學懂欣賞。至於在台灣一般收入比香港低也是事實，但他們的生活費用也較低，租金比香港便宜，食用比香港省錢，生活得節儉點還是可以應付過去。