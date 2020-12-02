司法機構被指官官相衞，法庭裁決屢見偏頗，早就不是新聞，但即使群情洶湧，司法獨大也沒有絲毫改變。別說市民的投訴全部被司法機構評為不成立，就連下級法院判刑出錯，涉事法官一樣不用受罰，甚至得到特首背書。林鄭聲言不認同外界批評部分法官審案時將個人利益凌駕公共利益，更指法官根據法例和證據判案，並不是單純以愛國角度進行審判，變相對「警察拉人、司法放人」的亂象予以肯定，認同法官判案不用考慮國家安全和國家利益。

問題是，司法必須改革，不止是普羅市民的觀感，更是部分司法界中人的看法。終審法院前常任法官早前撰文，斥責法院持續讓公共利益屈從於個人權利的主張，導致保護大多數人的法律被破壞，卻未見懲罰，在過去一年幫助創造了導致街頭混亂的社會環境；法院對一國兩制欠缺敏感度，把自己抬高至全國人大位置，並自我賦權。如此嚴詞批判，足見自己人也忍無可忍。

最近更有多宗涉及反修例黑暴的案件，律政司上訴後均告得直。例如一名商人去年6月在金鐘非法集會，並在政總外協助搬鐵馬，在東區法院承認參與非法集結，僅被判監14日。律政司向裁判官申請覆核刑期竟遭駁回，其後再向上訴庭申請覆核，上訴庭最終認為原審裁判官原則犯錯，判刑明顯過輕，甚至批評為「錯到不能再錯」，改判被告入獄7個月。

刑期由14日變成7個月，原審法官錯到不能再錯，但司法機構有沒有向犯錯法官作出追究呢？從過去事例可見，犯錯法官不但不被追究，甚至會獲加薪升職，市民投訴亦不得要領，司法界儼然潑水不進，插針不入。

終審法院首席法官行將退休，最近竟傳出其妻獲薦出任終院常任法官。司法獨大疑進一步變成家天下，林鄭還罔顧現實盲撐，與中央強調全面管治權背道而馳，安的是甚麼居心，令人疑問。