據說，前任特首上台時，曾經向中央許諾要達成4大任務，分別是完成政制改革、就《基本法》第23條立法、推行國民教育科，以及整頓香港電台。不過，當時中央和特區政府對反對派心慈手軟，2014年泛民主派弄出個佔領行動，擾攘了70多天，阿爺為了息事寧人，上述4個任務也就全部擱下。

但我常常說，香港「黃絲」是世界上少有愚蠢的政治抗爭者，笨拙程度只有所謂的「伊斯蘭國」可以比擬，他們走的，是一條沒有出口的路。上述的4大任務，幾年前京港政府已然願意退讓，既是如此，反對派得些好意便該回手，怎奈他們在新特首上台後變本加厲，去年竟然發起反修例運動，把香港弄得不成樣子，在中央看來，是可忍，孰不可忍！結果阿爺痛下決心，一次過將所有失地奪回，再乘勝追擊，深入敵陣800里，所到之處如風捲殘雲，如今反對派的營地內，就只餘一幫創殘餓羸之輩。

在本屆特首任內訂立的《港區國安法》，其嚴苛程度猶勝於23條，上任特首留下的4大任務，變相完成了一個；行將修訂的通識科，滲入的新內容猶如國民教育科，任務便完成了第二個；香港電台的節目《頭條新聞》素來陰陽怪氣，以反中、反特區政府為己任，如今已遭長時間停播，香港電台已成了驚弓之鳥，很難再如昔日般囂張，任務又多完成了一個。

4大任務中唯一未能達成的，就是推行政制改革。但是這個不打緊，本來就是送給反對派的甜果，你既然不領情，北京索性收回，阿爺對香港政策繼續抓得堅牢，豈不更好？

況且4大任務之中，沒有包括要將不忠於中華人民共和國和香港特區政府的議員剔除在外，但在反修例運動之後，京港政府卻順道攻下此城了，呵呵！