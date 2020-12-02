林鄭月娥最近多咗出嚟「講嘢」，大家除咗知道禮賓府「大堆現金」，又知道佢每日除咗工作，連同夫君講嘢都冇時間，有人話佢工作狂到「六親不認」，老朽冇上過通識教育，卻懂「多角度思考」，林鄭夫君乃數學專才，相信冇人喺身邊日哦夜哦，說不定更多清靜個人空間思考數學難題，未嘗不是好事！

嗱！立法會沒有了反對派嘅聲音，議會的確回復了秩序，而且大家都睇到，建制派即使有反對聲音，去到尾，都係「小罵大幫忙」！而答問會上，林鄭就聽到唔少讚美嘅聲音，不！係溢詞，好似話佢叻過超人，有勇有謀又打得！又指施政報告內容豐富及貼地！亦有旅遊界議員盛讚佢向旅遊業撥款，令冰封多時嘅業界可以避免裁員及倒閉潮。林鄭久矣乎冰封嘅心，嘩，有幾可聽到咁多溢美之詞，幾枯萎嘅心都會被冧醒喇，難怪佢笑住話將恢復每月一次到立法會回應「質詢」！而作為行政長官，既然叻過超人，又有乜可能唔自信「返晒嚟」呢？連份吹水施政報告都喜不自勝話係「平穩落地」，而任內就建設多於破壞！

實情係，林鄭民望低殘，試問又憑乜「砥礪前行」，仲想有多4年重新出發？自黑暴以來，香港經過前所未有嘅社會動盪和撕裂，林鄭竟覺得一切唔關佢事。被問及社會如此動盪佢有冇責任，佢就面不紅氣不喘反問：「我做錯了甚麼？」老朽想起清朝嘅孫嘉淦，佢係3朝元老，以清廉敢言著稱，批評當時奏議有「三習」，第一習係「耳習於所聞，則喜諛而惡直」；第二習係「目習於所見，則喜柔而惡剛」；第三習係「心習於所是，則喜從而惡違」。這「三習」倒道出了久在高位，就喜歡「盈廷稱聖，四海謳歌」，一意孤行，察覺不到手下最善於陽奉陰違，久之，連自己都信了自己真係「超人」，唔信自己會做錯！