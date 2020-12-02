年底是各大機構前瞻、調節及修正未來一年經濟預測的時間，近期各大金融機構、國際組織拋出一個又一個數據，論今年是差、差、差，除了中國，幾乎舉目皆「負」；論明年，雖有今年最低谷的反彈效應，經濟回升是大主調，但看看各國的街頭便知道，各地經濟距離好還差很遠！不過，自顧不暇的美歐近日又有好事者胡言，認為美國大選創造了新政局，預料明年美國主力修好與歐洲關係後，中國危了，經濟瀕危甚至崩潰都來了。

這些言論與中國崩潰論一脈相承，亦是美歐政界長期希冀及幻想的主旋律，只是，言者經常只看他人後院起火，不看自家已被燒得椽樑坍塌，難道是看見或想像一下別家艱難，自己的痛苦便能減低嗎？

國際貨幣基金組織一直密切觀察各國經濟，按該組織之前的預測，全球經濟今年將萎縮3%，中國是唯一錄得經濟正增長的國家，增速達1.2%。然而，好事者想像的是美國出現新局面，拜登上台後與西方陣營聯手達成團結局面，讓中國再一次被孤立。但這個預測可能嗎？正所謂路有大道，亦有小徑，西方慣於讓別人圍着自己轉，忽略了外面的世界愈來愈精彩。

其實，只需看兩個新發展已能駁回上述謬論，一是早前亞太15個國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這個協定經過8年磋商，簽署國何止是深思熟慮，說一句千錘百煉亦不為過。各國會在這個時候簽署協定，當然是大家都想「埋堆」捱過疫災中的寒冷冬天，中國為何會被孤立？這個協定覆蓋的人口是目前世界上各種經濟協定最多的一個。

第二個發展，是國家領導人日前與主要國際經濟機構負責人對話時透露，經過大半年的復工復產，中國就業形勢基本穩定，並無出現規模性失業。就業穩，各地又開始谷底反彈，憑甚麼認為中國會變差？