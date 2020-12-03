神州觀察：黑獄虐死羈押犯　依法治國實在難

依法治國說易行難。河北石家莊某看守所一名羈押人士竟遭警員與其他在押犯聯手虐待致死，公然上演黑獄事件，叫人不寒而慄；當局又於事後追責中拖拉遮掩，至今一年多時間，仍未見公開相關涉案人員的宣判結果，不免引起輿論質疑。

事發於去年7月，起訴書披露，案中死者因涉危駕遭警方逮捕，送往石家莊新樂市看守所羈押，其後因出現幻聽幻覺、胡言亂語、在囚室內隨意走動等問題而被戴上手銬、腳鐐，及用公安部嚴禁使用的非制式約束帶綁於床上，復遭噴辣椒水、虐打、厚被覆壓等酷刑折磨近8小時，終致全身抽搐而亡。事後當局對涉案的時任看守所指導員、輔警及羈留人員展開刑事追責，並將案件移送法院審理，惟遭內媒揭發，該案的宣判結果至今仍未顯示在中國裁判文書網站上。

枉法製造黑獄在前，掩飾追責結果在後；不用說，當局這一系列操作令人既痛恨又失望，社會輿情影響可想而知，偏偏就是有人對此滿不在乎，不到你不服。就說案中看守所指導員無視醫護人員建議、授意輔警亂來，輔警再指使其他在押人員施虐的過程，進行得如此順利，很難不讓人懷疑他們平時是否已經做慣做熟，就算不曾虐人致死，又有多少人被濫用私刑、虐得半死不活？整個看守所又是否存在視而不見，甚至同流合污、共同枉法等行為？

至於案中警員指使在押犯攻擊、迫害同囚人士的做法，過往亦不鮮見，並廣遭詬病。更甚者，內地看守所、監獄等場所這些年沒少發生諸如「躲貓貓死」、「喝水死」、「睡夢死」等離奇死亡的醜聞，有些就屬所謂的「牢頭獄霸」所為，當中又有多少是在警方授意或縱容之下作出？用意何在？陝西商南縣看守所早前再有農民於羈留期間遭同監室在押人員打成癱瘓，以致性命堪虞，當中更是疑霧重重，甚至遭羈押的原因亦與此前舉報官員腐敗不無關係；反正警方就是不給看事發時的閉路電視，而對打人者的立案偵查，又不知何時才會有結果。

濫用私刑亦成為製造冤假錯案的重要手段，這從近期陸續平反的冤獄受害者身上不難找到證據，一個個被折磨得不成人形，身心所受傷害恐怕一世難消除；關於冤案追責方面，當局的總體表現亦差強人意，哪怕冤獄受害者一再要求追責，卻鮮有獲理會。總之虐殺羈押人員也好，一再製造冤獄也好，都屬知法犯法，影響極壞，相關追責如果不能落到實處，勢會令他們繼續肆無忌憚，做出更多逾越法治底線、草菅人命之事；此舉勢亦難達致推動司法進步、重拾公眾信任之目的，如果一再聽之任之，最終只會進一步摧毀政府的公信力，不可不慎。