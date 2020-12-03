功夫茶：法官量刑投訴多　司法獨大要改革

天下有道，則庶人不議。如果天下無道，庶人是否會側側膊、唔多覺呢？歷史話畀大家知，係唔會！布衣之怒，斬木為兵，揭竿為旗，天下雲集響應，阿哥，一樣可以改朝換代也。古人就話「太上不生惡，其次而能夙絕之也，其下復而能改也」。意思係，人嘅最高境界係冇惡念，其次係有過錯應早早斷絕，令重複嘅錯誤能改過！

本港司法獨大，被指官官相衞，就連下級法院判刑出錯，涉事法官一樣唔需要受罰，廢官甚至唔理好醜，盲撐法官判案不用考慮國家立場，變相對「警察拉人、司法放人」嘅亂象予以肯定，認真豈有此理！

有議員指出，司法機構去年曾處理368宗針對法官或司法人員嘅投訴，當中有10宗涉及法官嘅行為，亦有353宗投訴與司法或法定決定有關。好明顯，市民批評司法機關近期處理某些案件嘅判決不恰當、有偏頗，連終審法院前常任法官都撰文指出，過去一年嘅黑暴事件，法院對一國兩制欠缺敏感度，將自己抬高至全國人大位置，並自我賦權！呢個批評不可謂不嚴厲，可見「自己人」都忍無可忍！

最近律政司上訴頻頻得直，譬如有人去年6月喺金鐘非法集會，佢恍如小蜜蜂好忙碌咁喺政總外協助搬鐵馬，雖承認控罪但僅被判監14日。嘩，判得咁輕，你估喺沙灘堆泥沙咩！今趟「避政司」唔敢怠慢，向裁判官申請覆核刑期卻遭駁回，其後再向上訴庭申請覆核，結果上訴庭改判被告入獄7個月，並批評原審法官「錯到不能再錯」！可見法官都係人，係人就會犯錯。

呢，早前有法官判案明顯偏頗，只係被調職冇任何追究，事後更獲加薪升職，令人嘩然，市民投訴又被當隱形！你話司法獨大到突變哥斯拉，係唔係好大鑊？其實，《基本法》保障市民言論自由，咁多法庭判決惹爭議，香港都好應該與時並進修改「藐視法庭罪」，畀公眾有足夠自由監察法官啦。

嗱，立法會議員何君堯炮打司法機關，力度精準，佢批評本港司法系統亂七八糟，改革不容拖延！佢不諱言司法體制內法官標準參差不齊，有些尋且犯上「一年級學生」也不會犯下嘅錯誤，是以應訂立量刑指引，讓法官判案時有參考準則，並由原訟庭首席法官處理針對法官行為不檢嘅投訴。仲有吖，回歸成23年啦，好多制度要逐步完善，尤其去殖化，法官戴假髮傳統應要取消。香港係中國嘅地方，試問學洋人戴假髮成何體統！

講開去殖化，不得不提紀律部隊至今仍維持英式步操，真係肉酸！點解唔廢除，改以中式步操吖？端正主人家嘅態度，幾時都冇錯嘅！冇規矩點成方圓，一眾港英餘孽高官淨係識記掛住昔日事頭婆頭頂皇冠，胡混度日，特區點會唔亂象叢生吖！