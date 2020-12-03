世界視線：中澳外交風波　凸顯西方偽善

因為一張中國外交部官員在社交網站張貼出的諷刺漫畫，觸發中國與澳洲之間的齟齬。事緣中方官員在Twitter發文批評，並貼圖顯示一幅內地畫家的諷刺漫畫，當中顯示一名澳洲軍人持刀架在一名小孩頸上。澳洲總理莫里森反斥對方發布假照片，促中方道歉；中方則回應表示，澳洲應為殺害平民等戰爭罪行，向阿富汗人民道歉。

明眼人一看就知道，澳方的回應明顯是避重就輕，模糊焦點。中方官員在Twitter轉載諷刺漫畫，但並未標明是「設計圖片」，誠然有失疏漏，但問題的焦點在於，的確有澳洲軍人在阿富汗濫殺無辜，澳洲國防部日前公布了一份報告，證實澳洲士兵非法殺害最少39名囚犯或平民，連國防軍總司令坎貝爾也代表澳洲軍方，對「任何的錯誤行為」向阿富汗人民道歉，怎麼一到別人批評，就立刻翻臉不認人，這不是雙重標準麼？

當然，澳洲的表現還不是最惡劣。美國不僅從未為軍隊在外國犯下的戰爭罪行向當地民眾道歉，總統特朗普之前還特赦了數名在阿富汗殺害平民的美軍士兵。更有甚者，華府早前以「違反主權」為藉口，宣布制裁直接參與調查駐阿富汗美軍戰爭罪行的荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）人員。儘管美國不是國際刑事法院的締約國，但正如有人指出，美國人在其他國家殺人，一樣得受當地法律制裁，根本與所謂「主權」無關，然而老美壓根兒就不管這一套，國務卿蓬佩奧就曾赤裸裸地威脅，禁止國際刑事法院調查人員入境美國。

談到雙重標準，今次風波以一幅諷刺漫畫引爆，極具象徵意義。早前法國教師展示諷刺回教先知的漫畫，結果遭極端分子斬首，西方社會群起捍衞言論自由，為甚麼同樣是引用諷刺漫畫，卻不見有人出來主持公道？現實是法國政府針對日益嚴重的暴力示威浪潮，修改法例禁止民眾拍攝執勤警員的樣貌，如果修例的是香港，英、美等「民主國家」肯定不會像現在般鴉雀無聲。西方社會高舉的所謂「人權自由」普世價值，說穿了只是「打擊異己」的政治工具而已。