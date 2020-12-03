正論：多案纏身難走甩　清算漢奸陸續來

天網恢恢，疏而不漏。本身已經4案6罪纏身的壹傳媒黎智英，再被控告欺詐，今日在西九龍法院提堂。顯而易見，大漢奸長期反中亂港，壞事做盡，視法治如無物，法律清算終於逐步臨頭，他亦必須為一直以來的猖獗付出代價。現在人們最關心的是，他涉違反《港區國安法》被捕已接近4個月，仍然獲准保釋，律政司到底何時才肯正式提出檢控？

黎智英及兩名壹傳媒高層同被控涉嫌欺詐，昨日遭通宵扣查，據悉與涉嫌以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利有關。早前有人被傳媒揭發在將軍澳壹傳媒大樓的廠房經營獨立公司「力高顧問有限公司」，為17間公司提供「公司秘書」服務，其中一間公司正是黎耀恩開設、曾以二手檸檬茶奉客的四季常餐。根據規定，壹傳媒應向科技園公司申報，但有人以欺詐方式作出虛假聲稱。至於涉嫌串謀欺詐等罪名被捕的黎智英兒子及其他壹傳媒高層，則繼續獲准保釋。

眾所周知，黎智英等人涉嫌欺詐或串謀欺詐，是警方國安處在8月上旬突擊搜查壹傳媒大樓後，拘捕一干人等的部分罪名，黎智英現在率先落鑊，正好應了「善有善報，惡有惡報；時辰一到，一切都報」的警世真言。至於「力高」的董事正是與黎智英關係千絲萬縷、早前捲入委託他人撰寫抹黑拜登兒子的造假報告風波的前私人助理Mark Simon，警方正全力通緝他歸案。除非他一世躲於外國，否則一返港便跟其前主子黎智英一樣「時辰到了」。

必須強調，欺詐是嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年；加上黎智英尚有4宗與未經批准集結相關的刑事案在身，一共涉及6項控罪，全部明年正式開審，只要司法真的秉持公平公正，等着他的恐怕只有漫長的牢獄生涯，「不怕坐監，最怕洗廁所」恐將一語成讖。何況其涉及的刑恐案雖獲判無罪，但律政司已提出上訴，未來一年肯定是大漢奸麻煩纏身、「有咁耐風流，有咁耐折墮」的一年。

當然，相比起國安重罪仍未正式落案起訴，大漢奸現在涉及的控罪都不過是「小菜一碟」而已。國安法自今年6月30日深夜刊憲生效至今，黎智英可算是被捕人士之中最重量級的人物。他向來以反中亂港總指揮自居，更被內地官方冠以「叛國禍港四人幫」之首的惡名，其叛國禍港的罪行簡直罄竹難書。中央排除萬難在港落實國安法，必然經過深思熟慮，治亂決心無可動搖，現在唯一的問題是，尚方寶劍落在港府手中一味懸而不用，虛晃一下便沒有下文，黎智英近4個月一直獲准保釋，逍遙自在，其他被檢控的反中亂港之徒同樣寥寥無幾，令國安法威力大減。

君不見，大漢奸三不五時便隔空勾結外部勢力大放厥詞，擺明危害國家安全，有違反國安法之嫌。繼透過網絡平台與外國政客或軍界人士「對談」後，他日前竟口出狂言，指國家領導人是獨裁者，比已故的毛澤東更具權力；又指現時的中國不但具有經濟實力，亦擁有電子科技及監控系統等，促西方國家警惕並加緊向中國施壓，以阻止其改變國際秩序。尤有甚者，大漢奸又乞求外國關注，揚言香港與中央對抗失敗的話，即代表西方國家價值體系落敗，更指若最後因爭取民主而入獄將會成為他「人生的巔峰」，堪稱胡言亂語，不知所云。

正如學者質疑，大漢奸憂慮遲早遭法律清算，下場慘淡，加上美國大選押錯注、站錯邊，甚至涉干預大選抹黑拜登，兩面不是人，已成美國棄卒。惟有藉着獲准保釋的空間乞求外國打救，為謀求脫身上演最後的瘋狂。實際上，黎智英本人亦毫不諱言，他勾結外國勢力的所作所為已涉違反國安法，甚至奢言一旦入獄會是其「人生巔峰」，既然如此，何不讓他求仁得仁，早日接受司法審判和制裁，讓他如願登上人生巔峰？由近日涉及黑暴的判刑過輕問題漸見扭轉，律政司就刑期提出覆核或上訴屢屢得直；到小漢奸黃之鋒、周庭之流紛紛繫獄，當知在中央堅持撥亂反正下，司法保護傘漸告失靈，大漢奸遲早「君體也相同」，牢獄必然成為其最後歸宿。

不管怎麼說，香港是法治社會，每個人都要為其違法行為付出代價，黎智英絕對不能例外。過去香港無法可依，成為國家安全的突出風險口，但今時不同往日，國安法早已生效，律政司根本沒有拖延檢控的道理。當務之急，中央必須督促港府切實執行國安法，打掉漢奸走狗的囂張氣燄，外部勢力說甚麼根本毫不重要。