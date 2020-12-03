香港疫情惡化，政府的應對策略雖然加緊，卻有眾多顧慮，也明言政府沒有資源能力強制執行政策。香港市民守法意識勝於歐美，可是病毒已散播社區，源頭不清，也難以追溯，只有爆發後才可以偵查。以病毒傳播的14天或倍數的周期，有頗長的時間才可有機會加以控制。

整個形勢，按政府現時的政策取向，並不樂觀。即使政府顧及經濟，不願封城停市，經濟活動仍然會受大挫傷。內地與香港是封關，內地的需求不能外溢香港，依靠本地需求已不足以維持現狀，更何況疫情打擊，消費大跌，投資缺乏。

疫情打擊香港與內地及海外的經貿往來，又難有短期恢復期望，本地經濟的情況只會進一步轉壞。甚且實體經濟狀況與市場心理預期互相影響，更會成惡性循環之勢。2020年衰退已成定局，2021年亦未必可以恢復，至少不易回復疫情之前的經濟。

在這樣形勢底下，政府正處於兩難困境。要延續紓困措施，經費龐大，伊於胡底，香港的儲備終歸有限。可是，經濟依然陷於衰退，失業者眾，收入下降，正構成經濟進一步衰落的趨勢。政府不以財力干預，不但失業者經濟困難，更會造成家庭與社會問題，政府難以坐視不理。不然，抗議又起，讓港獨勢力有機可乘。

但是政府紓困撥款，也必然引起各方爭奪，不患寡而患不均，爭奪政府資助勢必激烈。政府軟弱，便難以擺平，結果會支出大增。政府若只是對最弱勢者稍加補助，或許可免他們受苦，卻對刺激經濟無用，難以把投入的公帑轉變成經濟復甦力量，徒然消耗儲備。

特區政府怎辦？香港怎辦？

特區政府無論怎樣，都要保弱勢。社會福利只能加強，不能抑制。失業救濟只能納入現有社福體制之內，加快審批。此外，便應學美國，大規模地提供免費食物的供應，至少保住一日兩餐的基本生活條件。

至於用擴大就業來吸納失業人口，可做卻未必有大效果。一是政府製造就業有限，也沒有工作需要，倒不如把涉及公帑增加社福中的失業救濟，和提供津貼的轉業培訓。但後者要考慮疫後就業要求的變化，培訓着重新技能、新知識，更可以與內地合作，增加本地失業人口到內地再就業的培訓。

除此以外，特區政府可做的有限，最關鍵的是把疫情抑止，使民生經濟可以恢復。這方面還是內地的經驗，強制全民檢測，把社區隱藏的病毒揭露出來，危急之時只能用非常方法。

特區政府能夠強硬起來嗎？