中央對香港的全面管治權已提出多年，開始時，香港社會不甚重視，反中亂港勢力嗤之以鼻，以為是北京在嚇唬。這也難怪，頗長時間內，中央全面管治權提出後，北京沒有動靜，沒有具體闡述，更無動作，甚至像樣的宣傳都沒有。

那時候香港正在大鬧「佔中」，反對派、激進本土派、港獨分子正在利用香港政改問題發起奪取香港管治權的「社會運動」，以各種破壞行為癱瘓香港秩序，勾連外部勢力干預香港事務，挑戰中央權威和「一國兩制」。

香港亂足79天，之後他們又搞了旺角暴亂，以暴力和恐怖「表達政治訴求」，事態已極其嚴重，敵對勢力已極其囂張，然而「中央全面管治權」仍不見有何表示，似乎正悄悄退場。反對派遂洋洋自得，吹噓經過「佔中」和旺角暴亂那麼一鬧，「顯示了巨大力量」，故北京不敢攖其鋒，中央全面管治權「胎死腹中」也。

北京那時沒啥表示，大概是「佔中」和旺角暴亂聲勢浩大，香江府衙不知如何是好，北京也從未有在「一國兩制」下處理這類「社會運動」的經驗，太硬不行，太軟不行。香港那時在體制上和管治上的深層問題也還沒有充分暴露，北京對反對派還抱有「統戰」幻想，對國際社會「關注」「一國兩制」還很「上心」，這些不確定因素、看不太清因素，令中央謹慎行事，加上在提出全面管治權之前，具體構思、調查研究等工作實很不足，事情拖之再三。

如此拖之再三，後果則很嚴重。在沒有中央全面管治權具體措施威懾下，反中亂港勢力比在「佔中」和旺角暴亂時更加猖狂，香江府衙、立法機構、司法領域中的港英餘孽、無間道更加不把中央放在眼裏。沒多久，他們和美英方面裏應外合，發起反修例暴亂，試圖一舉推倒「一國兩制」，改變香港特區的憲制地位，實現變相獨立，把香港「分疆裂土」，離絕中國。直到《港區國安法》推出，始為全面管治權作了填充，這樣的填充還有很多，遠未做完。