如無意外，美國總統特朗普任期應該只剩一個多月，最後日子勢必上演最後瘋狂，中美關係固然波濤洶湧，整個世界也將動盪不安。伊朗核計劃之父遇刺身亡，雖然以色列被指嫌疑最大，但如果說美國事前不知情，恐怕沒有幾個人相信。最近有消息指特朗普明年1月20日離任前，可能發動對伊朗動武的「最後一擊」，是耶？非耶？信不信由你，總之世界正處於多事之秋，任何可能性都不能排除。

當然，世界最大危機還是來自愈演愈烈的中美對抗，更貼切地說是來自美國歇斯底里的遏華政策。可以見到，特朗普政府正把握最後任期瘋狂出招，包括加緊對台售武、禁止美國資金投資31家中資企業、計劃打壓中芯國際及中海油、政治刁難中國船員及航空人員，甚至清洗美國國防委員會，將基辛格等知華老將炒魷。特朗普徹底撕破臉皮，將國際規則和道義棄如敝屣，目的很明顯，就是要將中美關係推向無法修復的地步，即使拜登上台也不可能改變，只能繼續朝着對抗的方向發展。

面對老美不斷無理取鬧，中國人固然沒有必要跟隨其節奏起舞，也不可能逆來順受。今天的中國畢竟已不是滿清時代的中國，絕非沒有還手之力。除了持有逾萬億美元美債，中國手上還有稀土這張王牌，目前也許還不是出招的時候，但正蓄勢待發，不出手則已，一出手必是對方要害所在。實際上，美國早已外強中乾，加上世紀疫症摧殘，更如雪上加霜，可以用來遏華的籌碼已經不多，只要中方針鋒相對，老美就無所施其技。反正中美關係已惡化到如此地步，再也沒有甚麼好顧慮，即使完全脫鈎也無所謂，這個世界誰怕誰？

說來說去還是這個道理，打鐵還需自身硬。對中國而言，美國如何打壓並不重要，最重要的是做好自己的事情，提升自己的實力，這樣才能面對任何挑戰而立於不敗之地。