天氣開始轉涼，本報多次提醒入冬之後隨時會3疫夾擊，希望當局防範，可惜無能政府就算多大警號都借了聾耳陳隻耳，新冠肺炎第4波大爆發，加上冬季流感高峰，公立醫院急症室服務及內科病床需求緊張，佔用率達98%，並且有6間公院病床爆滿，博愛醫院更高達113%，第二位的屯門醫院，佔用率亦達111%，簡直是爆棚得恐怖。而大鼠戊肝個案悄悄地攀升，絕對不能忽略，香港醫療體系根本不能應付3疫夾擊，萬萬不能坐以待斃。

港府滅鼠無方，是鼠患的元兇。食環署平均每年動用1.5億元滅鼠2萬至4萬隻，即滅殺每隻的成本高逾4,000元，而滅鼠開支不斷增加，但鼠患指數卻不跌反升，去年更創下10年新高。食衞局死撐單以開支除以捕殺老鼠數目，是以偏概全，卻解釋不了老鼠為何愈滅愈多。

老鼠的繁殖力驚人，一隻母鼠一年可繁殖出逾千子孫，滅鼠工作是與時間競賽。食環署肩負重任，卻好整以暇，藥石亂投，近年浪費大量公帑左試右試，未有研究清楚便引入所謂新滅鼠科技，在3個街市率先試行「氣壓滅鼠器」，效果不彰，街市老鼠猖狂得就地吃豬殼開餐，根本就是管理不善，衞生惡劣，形成蛇蟲鼠蟻溫床。食環署也試過用「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，又更換鼠餌，但都是失敗。

信政府不如信民間智慧，網民自製低成本高效捕鼠器，做法是將鼠餌放到水桶內，再封上保鮮紙，紙上撕開洞口，並架設一塊木板，吸引老鼠沿木板攀上水桶，再透過保鮮紙上的洞鑽入水桶內，短短10分鐘內已可捕捉到6隻，更有其他大同小異的水桶招，可以捕捉10多隻，成本是多少？4,000元一隻？4元一隻差不多吧，剩下來的金錢，再加上裁掉滅鼠不力的廢官，一年便省回一、兩億元，幫補醫療開支好過倒錢落海。