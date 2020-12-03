特區政府提出，因應《港區國安法》的新規定，要求各級公職人員宣誓，擁護《基本法》，效忠特區。現時的政治任命官員、法院法官、立法會議員等在上任時都有宣誓要求，不算新規定，所以沒有反對聲音。

立法會多年來曾經發生過多次的議員宣誓風波，有人故意讀錯字音、在不適當處停頓、在誓詞上擅自加上字句，或出示各種反對誓言內容的道具、手勢或標語等，這些屬相當幼稚的行為和舉動，難怪被喻為「小學雞」。如果當選議員覺得誓詞違反個人的信念和原則，索性拒絕出任好了，拿宣誓儀式當作演胡鬧劇，難道行為便可以不受誓詞束縛嗎？只不過過去的特區政府無人理會，不敢行動，模糊了事，中央政府也不敢插手，致令胡鬧劇一直演下去，而且愈演愈烈，到2016年特區政府才見行動，申請司法覆核，要求取消其議員資格，並請求人大就宣誓要求釋法，最後宣誓爭議交由法庭裁決，引致多個議員被取消資格，才結束爭端。其實英國的國會議員宣誓也曾出現過類似風波，法律規定他們要宣誓效忠王室，但有議員卻因不同理由拒絕，帶出不少爭論，英國至今也只是採取模糊政策，未能徹底解決。

特區公務員就任時需簽署公務員守則，其實已蘊含擁護《基本法》、效忠特區的內容，現今再加宣誓或簽署聲明，只是再次強調已有立場，不算增加對公務員的規範。如果當事人不擁護《基本法》，拒絕效忠特區，根本就不應加入公務員隊伍，故新入職的公務員都乖乖宣誓，沒有問題。出現問題的是現職公務員，似乎很多聲音，但來來去去不見得是激烈反對。他們應該都簽了公務員守則，對內容沒有疑問，唯一爭辯理由是拒絕重複作聲明，這理由不見得理直氣壯。

現今對宣誓最擔心、爭辯最激烈的是現任區議員。眾所周知，今屆絕大多數區議員都是反對派，甚至是攬炒派，去年憑反政府立場贏得選舉，他們正要大展拳腳，既領取區議員津貼及其他開支補貼，又能藉議會的一些活動撥款，或暗或明去資助同路人組織，共享成果，現今如果要求他們宣誓，聲言擁護《基本法》、效忠特區，豈不是違背原來的立場和原則？怎樣向支持他們攬炒的選民交代？有人把宣誓要求提到是否需要來一場區議員集體總辭，以增加震撼性。也有人反對總辭，認為市民投票選他們出來，是讓他們守護區議會，為大家爭取權益，盡好監督政府的責任，集體總辭有負選民所託。

要求公職人員就宣誓或席位兩者之間作選擇時，權衡輕重，最後還是選擇席位。大家關心的，其實就是拿到的金錢。