消息指行會通過將違反禁聚令的罰款提高至一萬元，在跳老舞群組大面積播毒致香港再度淪陷之際，現在才提高罰則可謂姍姍來遲，惟對於自制力薄弱的香港人來說，治亂世用重典顯然是沒有辦法之中的辦法。問題是，提高罰款的同時，港府抗疫毫無章法，漏洞處處，該當何罪？難怪予人的觀感是：港府無能應分，港人受罪活該，民怨沸騰，豈是無因！

特別是每次收緊禁聚令，食肆必然首當其衝，儘管港府已不敢再祭出反智兼擾民的全日禁堂食令，但食肆只准兩人一枱，連婚禮都只許容納20人，不僅對市民不便，對飲食業的打擊更是非同小可。保就業計劃上月已告一段落，各行各業均出現裁員潮，預料年關勢更難捱，養活最多基層的飲食業難以為繼已是明擺着的事，加上中港通關無期，冰封的經濟肯定無藥可救，全港700多萬人只能坐以待斃。

顯而易見，疫情一直無法斷尾，第4波爆發前，本港的感染個案一直持續在低水平，但只要禁聚令稍一放寬，病毒便會如入無人之境。一待病毒大規模擴散，港府又要祭出嚴厲禁聚措施，如是者循環往復，沒完沒了，香港根本無法擺脫疫情的深淵。

反觀內地實行全民強制檢測，再配合健康碼，經濟得以復甦。惟有這樣，才能擺脫疫情魔爪，內地經驗就是科學實證。偏偏由港府高層到所謂專家以至部分醫護人員和學者，皆一葉障目，心魔作祟，至今仍然堅拒推行全民強制檢測，還死撐欠缺科學根據。港大學者何栢良聲稱，雖然贊成港府規定特定高危人士要強制檢測，惟安排檢測時有滯後，而且無限制有關人士外出，導致部分人於潛伏期或傳染期內仍繼續上班及外出用膳，引伸更多個案，證明港府抗疫至今仍出現極大漏洞。

長痛不如短痛，到底應否實行全民強制檢測再配合禁足令，已成當下每個人都必須考慮的事。