港府抗疫無方，防疫無能，自吹自擂「張弛有道」，實則一路以來漏洞處處，一時一樣，以「牛棚困貓」嘅思維控疫，政策朝令夕改，禁聚令玩殘市民食店，2、4、6人，一時全禁堂食，一時8點，一時10點，一時12點，恍如玩迷宮輪盤，市民都唔知究竟有乜科學根據或玄機，總之廢官主政下，市民冇啖好食，而做食肆生意嘅老闆，想唔媽媽聲「你老闆吖，搞邊科呀」都難！

呢，第4波疫情明顯係「歌舞群組」惹禍，源頭確診者唔少人家底豐厚，家住半億甚至億億聲豪宅嘅都有，政府卻沒有對佢哋嚴詞譴責，更遑論加重罰則甚至處以監禁！黑狗偷食，白狗當災，依家因佢哋跳老舞而搞到飲食業尤其是酒吧業等雞毛鴨血！更離譜嘅係，疫情失控，確診人數又不斷增加，失業者走投無路，此時此刻，政府不但沒有積極紓困，反而將違反禁聚令、口罩令和強制檢測令嘅定額罰款金額倍增！

本報要聞頭版指「政府抗疫無能 仲要罰1萬蚊」，「正論」則義正詞嚴指「抗疫荒謬無道 苛政自製乞暴」，認為政府抗疫不力，反而一再把責任推卸，並打算向市民開刀，大幅加重罰則，逼市民「戴罩行乞」，實在係特區悲歌！然而，呢個政府施政一向倒行逆施，不聽民意不理輿論，一味「官到無求膽自大」，結果衰完一鑊又一鑊！消息指，行會原則上同意把有關定額罰款由現時2,000元提高至10,000元，但當局未有最終決定，仍待食衞局和律政司釐清法律問題。

政府無能，狂罰市民，如此本末倒置，實在豈有此理！老子說過：「能成霸王者，必得勝者也。能勝敵者，必強者也。能強者，必用人力者也。能用人力者，必得人心者也。」老子特別強調「人心」，無非認為能夠贏得人心的人或政權，一定是符合道義的。如今特區廢官施政離地，無視人心，自吃苦果必矣！