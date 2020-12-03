中印邊境近年不太平，一大原因是印度一直在整古作怪，由2017年至今，兩國邊境時有衝突，印度不時展示要拚着和中國打一仗的兇悍勁，還大耗軍費買武器、買戰機，民間則有抵制中國貨的行動。只是，印度抵制華貨實在不算成功，最近更為「印度之水中國來」心驚膽戰了，因為傳聞多時的西藏雅魯藏布江水利工程終於落實，中國將在江上興建等同於3個三峽電站的設施，一出手就大招，印度的脖子真被捏得死死的。

據內地公布的「十四五」經濟規劃以及未來國家發展遠景目標，其中水資源與環境發展計劃，中國提出在西藏雅魯藏布江下游建設水電開發設施計劃，這勢將影響到從中國西部流向印度河流的水量。

按照中國電力建設集團的公布，雅魯藏布江下游擬開發的水電裝置，涉及近6,000萬千瓦電力，只看數字可能無法理解其意義，舉一個例子，上述發電量相當於3個三峽電站的電能，每年可提供近3,000億度電，而且是清潔、可再生、低碳的發電。這不但是中國在未來20年最重要的水電資源及國土安全國家級工程，亦是攸關經濟、環境與生態的大事，當然，亦會對中印鄰里及中印外交關係產生影響。

雅魯藏布江設水電站必會影響下游河水流量，這條河流經的印度區域有數以億計人生活，過去，印度政府曾不止一次發動輿論戰，指雅魯藏布江如果被截流，會令印度面臨用水短缺的問題。但印度並沒有拿出鄰里友好相處的態度與中國溝通，反而不時撩是鬥非。

對中國來說，開發西部一直是主要議程，考慮利用雅魯藏布江水資源已超過10年，近年勘探、實地考察不斷，亦確認了利用高原大山、水流有巨大落差的天然發電地利等優勢。然而，印度近年應做的不做，任性挑釁卻沒少過，你做了初一，怎怨得別人做十五？