本屆政府第4份施政報告在香港社會進入較平靜的形勢背景下發表，不知是否筆者對第2份報告的發表形式強烈批評起作用，這次的發表形式恢復全文照讀傳統做法是值得肯定的。林鄭月娥在立法會一氣呵成，用了逾兩小時宣讀全文3萬多字，共10個部分167段，雖然尾段聲調有些沙音，但無論如何覺得特首有誠意，一改第2份報告發表形式劣評如潮。

第2份施政報告的發表形式為甚麼不討好？首先是錯失第一時間向公眾全文交代的黃金時間和傳媒的全程報道，其次是只講政府主觀認為的重點，其三是官僚地叫市民自己翻閱全文，因此嚴重脫離群眾和民情民意。再加上反對派全面抹黑的輿論進攻，第2份施政報告給公眾只留下一個印象：「明日大愚，倒錢落海」。

若要問施政報告好不好，不能只看發表形式的包裝，最重要看內容實質，而且不要只孤立地看一年的報告，應聯繫該屆政府整個5年任期的施政方針、路向、目標、政策、措施及策略，以及本港整體內外環境綜合地進行分析和評估，才能使主觀的分析判斷較接近客觀的事實。那麼本屆政府過去發表的3份報告之後，特區形勢有甚麼特點呢？

2017-18年度首份報告正值林鄭上任蜜月期，躊躇滿志，沒承接及跟進上屆政府雷厲打擊反中亂港勢力違誓違憲違法種種罪行，推行綏靖主義和無原則妥協政策，以為已盡收天下兵馬於旗下，姑息養奸。

2018-19年度誤判形勢，敵友不分，陷敵陣韜晦之計，填海大計被抹黑，修訂《逃犯條例》被煽惑成「反送中運動」，外國勢力策動、組織和資助了一場港版顏色革命，區議會選舉全面淪陷，愛國愛港陣營候選人大敗。可是特區政府還用「阿Q精神」自我安慰地說是甚麼「社會事件」。

2019-20年度特區政府對止暴制亂左搖右擺，只有警隊孤軍英勇作戰，司法縱奸護惡，政治謠言排山倒海，港獨分裂勢力「上得床來掀被冚」。在美英為首的「國內法」立法和制裁手段打壓的直接插手干涉下，妄圖利用新冠肺炎疫情及「三罷」一舉奪取香港的管治權，扶植其政治代理人登堂入室，特區政府已陷入回歸以來最嚴重、最危險、四面楚歌的管治危機。中央政府被迫緊急出手「定海神針」救香港，今年「7‧1」前夕為港訂立《港區國安法》，香港局勢才穩定下來，境內外反共反華亂港及港獨勢力被大力打退，遏止來勢洶洶的搶奪立法會「35+」議席的控制權。

因此，2020-21年度施政報告能否確立「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」的戰略定位，便是好壞的分水嶺。林鄭這份報告總算交到部分應有和起碼的功課，對多個敏感政制爭議課題一錘定音正本清源，對年半反政府暴亂思想和教育根源的異化通識科痛下決心改革，對反政府勢力主要來自「食皇糧」的人，宣布實行全部公務員要宣誓效忠安排，對最大的民生痼疾公屋問題拿出已找到足夠土地興建的喜訊，對經濟出路積極用好大灣區優勢作依託發展，對選舉管理銳意改革堵塞漏洞。