正論：孖葉上路過聖誕　漢奸下場必悽慘

繼8‧10遭警方國安處拘捕，繼而被上手銬遊街示眾後，壹傳媒黎智英再次落得「鎖孖葉」鋃鐺繫獄的折墮下場。他及兩名壹傳媒高層被控欺詐在西九龍法院提堂，控方以黎智英有潛逃風險為由反對其保釋申請，獲總裁判官接納，隨即將他押解至荔枝角收押所羈留，若其後申請保釋再度被拒，大漢奸便鐵定要在收押所度過聖誕節及農曆新年，「不怕坐牢，最怕洗廁所」終於一語成讖。

黎智英及兩名集團高層遭警方通宵扣查後，昨日早上由警車押往提堂，負責審理案件的總裁判官為國安法指定法官，已隱然意味大漢奸再難得到保護傘護航。控罪指出，3名被告於2016年6月至2020年5月期間涉嫌詐騙。控方指，《蘋果日報》1995年跟香港科技園公司簽下土地租約，租用將軍澳工業邨壹傳媒大樓現址，協議只允許經營者使用土地經營創意工業相關生意，但3年後他們涉安排「力高顧問有限公司」佔用部分用地營運其他生意，違反租約逾20年，期間逃避地稅和差餉等，近4年共節省約2,000萬元開支；至於聲稱是公司員工的第3被告涉嫌於今年4月向科技園公司訛稱「力高」生意性質，直至近期被警方留意才將辦公室搬到灣仔。

案件性質顯而易見，欺詐更是嚴重刑事罪行，最高可被判監14年。難為黎智英一眾入幕之賓、黑金政客罔顧事實，硬要將之上綱上線為「中共政治打壓」，企圖轉移視線，簡直不知醜字怎麼寫。難道擺出民主鬥士模樣，就能橫行霸道，犯了法也有免死金牌？幸好，儘管辯方提出諸多理由為黎智英申請保釋，法官依然不接納，控方強調3名被告的控罪嚴重及有潛逃風險，3人過去經常在同一日離港，又在同一日返港，聯繫緊密；3人在2017年7月起約兩年半間，外遊由50多次至百多次不等；加上黎智英在港缺乏本地聯繫，反而在台灣有不少生意，而台灣與香港不設司法互助，因而反對保釋。最終裁判官僅讓次被告和第3被告保釋，黎智英則直送荔枝角收押所，為其罪行首次付出進入懲教院所的代價。

一個以反中亂港為己任，揚言「為美國而戰」的大漢奸，吃香喝辣，高床軟枕，去年今日還發着造王變天的春秋大夢，相信他想都沒有想過，僅僅一年時間，形勢便大逆轉，港府和中央一改恐洋懼外的陋習強硬起來。以黎智英為首的一干反對派政客，以及其背後的外部勢力，顯然嚴重低估中央維護國家安全的意志，也嚴重高估自己的叫價能力。大漢奸日前才大言不慚聲稱，若為「爭取民主」而入獄將是他「人生的巔峰」，如今為「登頂」提前預習，很大機會在收押所淒涼落魄地度過聖誕和新年，都可謂求仁得仁，也是天網恢恢，疏而不漏的再一次驗證。

必須強調，黎智英本身已有4案6罪纏身，加上涉違反《港區國安法》被捕，而刑恐案又遭律政司上訴，等待他的法律清算接踵而至，預示其好日子已到盡頭，「多行不義必自斃」絕非虛言。事實上，中國歷來雖然盛產漢奸，但中國人也最痛恨漢奸，所以不管漢奸生前如何風光，都必定落得可恥下場，而且連子孫後代也抬不起頭，秦檜夫妻像長跪岳飛墳前，遭受萬世唾罵，就是最好例證。正如內地官媒所說，黎智英作為「叛國禍港四人幫」之首，注定要被釘上歷史恥辱柱。古人說「人從宋後羞名檜，我到墳前愧姓秦」，將來勢必會改為「羞名智英愧姓黎」，大家不妨等着瞧。

當然，百足之蟲死而不僵。黎智英被收押一事曝光後，外部勢力亦有所動作，但率先跳出來的居然不是英美洋主子，而是台灣的蔡英文政府。台灣的總統府回應指，將密切關注事態發展，呼籲北京及香港當局停止侵害香港民主和人權的做法云云。何謂侵害民主人權？涉觸犯刑事法例的被告，犯了法接受審訊，一切置於陽光之下，被告既無受虐，又無被禁止聘請代表律師，怎麼會跟侵害民主人權扯上關係？這不是顛倒是非、含血噴人是甚麼？這種擺個姿態的說詞空洞無力，別說對中央毫無壓力，對港府也不起作用。犯了法就要付出代價，無人有免死金牌，蔡政府憑甚麼說三道四？

更何況，黎智英在美國大選押錯注、站錯邊，其洋助手不惜涉委託他人造假報告抹黑拜登兒子，捲入干預美國大選疑雲，隨時遭美國法律清算。正如本港學者指出，干預選舉向來在美國是罪大惡極的事，抹黑拜登選情一事猶如一根刺，民主黨執政後會否貫徹共和黨「重用」漢奸的老路，不能不令人懷疑。要知道今時不同往日，大漢奸若以為透過外部勢力施壓就能再次脫身，顯然太傻太天真。

「正邪自古同冰炭，毀譽於今判偽真。」這是岳飛墳前的一副對聯，放諸今日仍具現實意義。不管洋奴漢奸如何打扮成民主鬥士，不管反中亂港如何包裝成正義之舉，其醜惡面目和政治目的始終會被識破，遭徹底唾棄、被丟進歷史垃圾堆就是必然結果。黎智英的罪行正逐步被清算，其入幕之賓亦樹倒猢猻散，民主黨許智峯棄保潛逃，成為第一個走佬的泛民政客，黎智英亦會一如秦檜一樣，遺臭萬年！