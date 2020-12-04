世界視線：新冠毒摧殘印尼　雅加達急需外援

世界局勢動盪再加上新冠疫情肆虐，發達國家自顧不暇，東南亞的疫情遭到忽視。就在亞太各國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的前前後後，印尼作為東南亞人口最多的國家，也不幸淪為區內最嚴重的疫區。當地媒體質疑政府在10月間解封以激活經濟，導致疫情失控，並批評總統維多多將經濟置於人民生命之上。顯然，處理疫情不力將嚴重削弱其民意支持度。

印尼受感染人口在9月還只有20萬時，醫療體系已經崩潰。剛踏入本月，染疫人數已突破55萬，累積死亡人數超過1.7萬。由於有關數據是官方提供，媒體和當地民眾均質疑，在醫療設施和民政管理水平皆不足的情況下，真實的數字被嚴重調低。媒體批評稱，新冠疫情已經爆發了一年，但印尼仍然束手無策，政府要首先檢討。

客觀而言，維多多致力推動經濟，令該國成為東南亞近年經貿最蓬勃的國家之一。他面對新冠疫情束手無策，更多的反映東南亞各國面對的現實挑戰：在自身工業、科研和政府管理水平仍不發達的情況下，這些國家在重大天災人禍前，仍需要獲得國際社會的支援和協作，否則不僅會擾亂經濟發展，甚至會像泰國近期爆發示威潮那樣，影響政治穩定。然而，美國總統特朗普執政期間推行「美國優先」，東南亞各國難以獲得其實質性援助。疫情肆虐下歐美亦亂作一團，即便是拜登下月上台，勢必也會優先處理國內疫情和恢復經濟。實力更為薄弱的歐洲各國，就更難以向東南亞伸出援手。是以面對疫情，東南亞各國領袖並沒有一早就跟隨西方要求中國認責，反而簽署RCEP，因為這些國家很清醒地知道，當務之急是取得中國協助，盡快走出疫情，重啟經濟引擎。

以印尼為例，當局已確定會在本月下旬開始，為9百萬國民接種中國製疫苗。當局希望在中國疫苗的協助下，首先令峇里島等旅遊勝地可以解封，為奄奄一息的疫下經濟注入動力。由此可見，印尼政府目前與中國在經貿和疫情上採取合作態度，可以說是一種權衡之下的選擇。