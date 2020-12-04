功夫茶：失業怒火掀乞暴　抗疫無能罰市民

已涼天氣就寒時，踏入12月，第4波新冠疫情持續失控，尋日新增90宗確診，包括11宗輸入個案、31宗本地源頭不明個案，及48宗相關個案；歌舞群組再添21病例直逼600宗，疫情失控，歌舞群組「應記一功」！當然，政府抗疫不力，防疫無方，把關甩漏，高官唔問責！為遏止疫情只一味「靠嚇」，違反禁聚令等嘅定額罰款據悉要暴增至一萬蚊！政府無能，重罰市民，公平嗎？

嗱，有議員表示，引爆今波疫情嘅歌舞群組，唔少家底豐厚，居住喺高尚豪宅，質疑港府加重罰款亦難收阻嚇作用，廢官疫急亂投藥，明係白狗偷食卻變成黑狗當災，違禁令罰一萬蚊，對富貴人家根本係九牛一毛；但變相向窮人開刀，喺目前失業率高企，市民走投無路之際，重罰市民勢令民怨升溫，市民唔做「黑暴」，卻掀起新一輪「乞暴」風潮！點解唔將跳老舞者處以監禁，卻來懲罰無辜市民？

廢官防疫，朝令夕改，禁聚令及限桌令好似玩數字遊戲，一時6人，一時4人，一時又2人，呢個circle game連專家也說不出個所以然，有人就話係新世代河圖洛書甚至係另類八陣圖，反正要月入高過歐美政要嘅高官先識，小市民識條鐵咩？只要跟住做就保你一世平安喇！至於疫魔是否識睇時間，所以晚上10點要禁堂食，亦係廢官說了算！功夫茶讀古人筆記小說，常見鬼有預見能力，譬如小老婆嘅頭髮，一覺醒來，竟被剪掉一大截，原來都係「鬼作怪」！唔通廢官亦鬼咁叻，能屈指一算，預見某時段會招惹病毒，某時段則病毒遠走高飛？

閒話表過，其實依家疫情咁嚴峻，拖垮各行各業，失業率迭創新高，民生多艱，政府抗疫無能，卻挖空心思加倍罰款懲罰市民，連港式報寸「篤灰」都出埋！賞罰失焦，彰彰明甚，應做唔做，好似各界呼籲立即撤樓市辣招印花稅，令低迷嘅二手樓市回復買賣朝氣，功效立竿見影，廢官卻一味推三推四，施政後知後覺，政策本末倒置，禍及整個社會秩序和營商環境，反而搞不切實際嘅旅遊氣泡，結果咪又係一鑊泡！

依家廢官再度收緊社交距離限制，旅遊業連本地遊都冇得玩，政府彈弓手，旅遊業慘遭拔喉，相信牛年未到都有排「安息」！政府又唔再「保就業」，面對一時一樣嘅各式禁令，政策鬆弛無道，旅遊、飲食、零售等首當其衝，公司執笠、企業裁員、酒樓落閘，打工仔面臨失業，若一個唔覺意違反禁令被罰萬元，睇怕不是被逼上太平山老襯亭落草為寇，就係要戴罩行乞淪為「乞暴」！獅子山下，斜陽裏，衰草連天，難道香江當真氣數已盡？