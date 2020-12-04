產評：美封殺無逃生門　港須迎接金融戰

美國眾議院通過《外國公司問責法》，由於法案早已獲參議院通過，只待總統特朗普大筆一揮，中美金融戰就邁入新台階。市場普遍認為，法案旨在阻止不合規的中國企業在美上市，是繼特朗普政府要求聯邦政府退休金不得投資中國股票後，又一針對中企的舉措。理論上，若然中概股被美國趕絕下退市，大可改赴其他境外市場，香港可望受惠。惟實際上，中美金融戰下，美國豈會留下逃生門？須提防下一步是劍指香港金融中心地位！

數據顯示，目前已有逾百家中概股在美上市，可如今美國施行新法，規定若外國公司連續3年未能通過美國審計要求，將被禁止在美國任何交易所掛牌，此舉針對中企可謂路人皆知。事實上，中概股近期爆煲事件頻生，最典型例子有瑞幸咖啡，令特朗普大條道理整頓，同時趕絕中概股以高估值集資，支持內地的業務發展，間接貢獻中國經濟，之後卻涉違規行為而令美國投資者蒙受損失。在特朗普眼中，這樣變相讓中企到美國資本市場予取予攜是絕對不行，尤其刻下美國反華情緒高漲，封殺行動實非偶然。

問題關鍵在於中國的企業會計制度尚未與國際接軌，未來中美會否就此協商，促使中國加強企業管治及提升披露水平來滿足國際投資者的要求當屬後話，首要解決的是中概股另覓上市地。所謂「肥水不流別人田」，在國策指導下，香港有望迎來更多中概股上市。可中美爭霸，繼貿易與科技戰後，金融戰將是重頭戲，封殺中概股既是美國打擊中國的手段，又焉會眼白白看着中企藉改道香港上市而開脫？香港樂於接受大量中概股上市，並擬做大相關交易所買賣產品及A股相關衍生產品市場之際，必須提防「螳螂捕蟬，黃雀在後」。

如今美國既已用監管手段解除美股存在的中概股風險，當更多中概股雲集香港，內外資金炒個不亦樂乎時，須當心美資大手沽空中國資產，繼而透過制裁香港、甚至撤港資金、下調信貸評級和限制美元結算等手段來衝擊香港金融業，一舉重創兩地金融穩定。

畢竟，中美世紀爭霸，美國去年已開打「香港牌」，香港難獨善其身。目前港股市場的中國風險高度集中，既是商機亦是危機，且別忘記華爾街才是金融發源地，先請君入甕，全民亢奮鬆懈時，再來一網成擒是慣常伎倆。面對這個世紀大變局，謹記要站高望遠，能在風暴到臨前安身而退，才是真正贏家！