美國掀起對中國的新冷戰，正開始成形了。

這應該不是特朗普的獨創主張，而是在美國政府政壇裏醞釀已久，只不過是由特朗普「戲劇性」地推出來。因此，拜登上台，不會有所扭轉，而是順勢發展。

這場對中國的新冷戰，與舊冷戰相同。或許美國文化缺乏創意，思想一經成形，便難改變。基辛格般大戰略智慧者在美國還是稀有。特朗普在下台前將他與一眾國務院及國家安全前高官從國防委員會辭退，相信是對他的排斥。新冷戰是從舊冷戰轉變過來，照抄可也，不用基辛格來再一次扭轉乾坤。新冷戰的戰略還是舊的一套，把中國塑造成共產黨統治的邪惡國家。美國要對付中國，是因為要打擊中共的邪惡思想，捍衞西方的價值。中美之爭便是政治意識形態之鬥，貿易戰不過是衍生出來而已。

美國針對中共，一如當年針對蘇共，從反共出發，簡單地妖魔化共產黨，實際是延續了19世紀以來西方保守掌權者對社會主義的攻擊、仇視。無論是英美體制都是把共產黨視作建制的最大敵人。

西方建制包括宗教，雖然政教分離，宗教烙印實在太深。故此，反共的言行在在地可看到西方中世紀式的宗教排斥、施虐的色彩與成分。共產黨變成魔鬼，便方便掌權者容易瞞騙西方社會迷信宗教的百姓，不需訴之理性那樣要艱難辯護解釋。可卻是代表西方文藝復興期以來的巨大反理性的反撲。這是西方文明的倒退，為了維護帝國主義少數利益的政治文化倒退。

針對蘇共或中共還有政治陰謀。一是把國家與共產黨分開，對中國社會內部挑撥離間，愈是對中共加重壓力，愈是希望中國內部有勢力揭竿起義造反，迫使出現戈爾巴喬夫或汪精衞一類的人物來，從內部顛覆共產黨的政權。

美國與西方在共產黨政權倒台後宣稱可重建友好關係。可是從蘇聯瓦解，汪偽政權出現後，只會是更大的災難。二是外鬥中共（蘇共），美國及西方的右翼政治力量便可與社會裏的既得利益合作，鎮壓內部的反對勢力，特別是代表基層和弱勢社群的政治改革力量。美國二次大戰勝利之後，便是與蘇聯的冷戰和國內的反共政治和社會清洗並行，使美國可抑制羅斯福的新政改革，維持政治保守主義，直至今天。

美國說是代表西方文明、價值，不過是向同類白種人的動員統戰，一如在國內拉攏白人基督教徒一樣。

新冷戰是意識形態之戰，中國要認真清理這麼多年美國化的遺害。