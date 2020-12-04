過去幾十年，中美關係有合作、有爭鬥，風雨雷電不少，時見緊張，針鋒相對。然而折騰之後，雨過天青，大家捏了一把冷汗，很快過去。

不過，基本矛盾難消，核心利益互不相讓，「好」過一段後，又「壞」了起來，如此循環，有驚無險，鬥而不破。於是大家有了共識——中美關係好也好不到哪兒去，壞也壞不到哪兒去，總會在動態中平衡發展。

然而，特朗普上台後，打破了循環和平衡，「好也好不到哪兒去」不再，「壞也壞不到哪兒去」大大惡化，最終會壞到「哪兒去」根本沒底。只是，大家都作好了「全面脫鈎，全面開戰」的準備，作好了打一場常規戰爭乃至核子戰爭的準備。大家都知道，不作好這樣「置諸死地」的準備，自己就會輸，只有作好準備，才會阻遏最壞的發生。

不錯，中美大國博弈走到今天「生死對決」地步，挑起者、發起者是美國，中方是被迫迎戰，也就是說，這場中美之戰，打到甚麼程度，打到甚麼領域，主動權在美國。中國的態度一直是「不挑事，不怕事」，是「我守我疆，不卑不亢」，是後發制人。

現在這場仗打了4年，隨着特朗普「執包袱走人」，拜登登場，戰局會有甚麼變化呢？

這樣的變化，都在估。能夠見到的，是不甘心狂掄了好一陣子王八拳也沒把中國打倒的特朗普，正在「最後瘋狂」。針對高科技「命門」、中國大型國企、金融領域等兇狠出招，在南海、東海大規模軍演，耀武揚威；對台灣在政治、軍事、經濟、外交上大力支持，特朗普這樣做是要把中美關係之壞再推一把。

然而，特朗普的時間只剩不到一個月，這樣做，不過出氣而已，發爛渣而已，至多是給拜登再製造一些收拾爛攤子的麻煩。北京方面則以逸代勞，對特朗普的「最後瘋狂」早就有數，對特朗普的有可能連任尚且不懼，作好準備，對這個就要「走人」的傢伙更可不屑一顧也。