香港新冠肺炎疫情一波接一波，到底何時才是了局，只有天曉得。過去香港被視為福地，每次遭遇危機劫難，都能迅速克服，化險為夷，並且再創高峰。但這次似乎不靈了，疫情爆發將近一年依然反反覆覆，沒完沒了，福地變成亂地，到底是病毒兇惡，還是官僚無能，或是社會愚昧，值得港人好好反思。

如果說病毒兇惡，為何內地可以迅速控制疫情？內地疫情本來比香港嚴重得多、兇險得多，但經過上下一心全民抗疫，很快就戰勝疫魔，令社會恢復正常運作。反觀香港不過是彈丸之地，卻遲遲無法控制疫情，至今還在望天打卦，等待奇迹出現。最令人莫名其妙的是，內地抗疫經驗已被證明成功有效，包括封城禁足、全民檢測、推行健康碼等等，偏偏港府不願跟隨，一味修修補補，朝令夕改，有些所謂專家更是自相矛盾，添煩添亂，可見真正可怕的不是新冠病毒，而是官僚無能和社會愚昧。

香港不少黃絲自以為擁抱西方價值，總是以俯視甚至歧視的眼光看內地，將內地制度說得一無是處，殊不知正是這種「一無是處」的制度發揮奇效，迅速控制疫情。反而以優越制度自詡的西方國家對疫情束手無策，竟不惜犧牲弱勢群體及長者的利益甚至生命，將平時吹噓的自由民主人權拋到九霄雲外。在這方面，香港倒是和西方社會十分相似，不僅自私自利，而且愚昧無知。最鮮明的對比是，內地醫護人員在抗疫中捨身忘死，共赴危難，發揮了高質素的專業水準；而香港部分醫護人員面對疫情時卻是臨陣脫逃，並發動罷工，以政治凌駕專業，置病人生死於不顧，還美其名曰「爭取公義」，簡直不知羞恥為何物。

月暈而風，礎潤而雨，香港淪落至此，早已有迹可尋。從佔中之亂，到旺角暴亂，再到反修例黑暴，香港一步一步走入深淵，這場疫症也許是壓垮駱駝的最後一根稻草。