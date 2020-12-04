昨日很多港人期待已久的畫面終於出現，官司纏身的黎智英終於被還押監牢。黎與兩子及壹傳媒多名高層，以及年輕反對派周庭與李宇軒等共10人，分別涉嫌違反《港區國安法》、串謀欺詐或煽動意圖罪，今年8月10日被警方國家安全處拘捕，周已因其他案件被判監，李則潛逃被扣內地。黎智英與兩名下屬終被落案控告欺詐罪，昨日到西九龍法院提堂，裁判官將案押後至明年4月16日再訊，黎智英申請保釋被拒，反而另外兩人獲准保釋。

控方提出反對保釋的理據十分充分，指控罪嚴重及有潛逃風險，黎智英在2017年7月起約兩年半間，外遊87次，只有670日在港，黎有4宗區院案件在身，又面對刑恐記者案上訴，想甩身難度頗大，每條控罪都少不免數年刑期，有極大誘因潛逃，而且黎缺乏本地聯繫，反而與其他國家有着緊密聯繫，其中在台灣有着不少生意，聘請超過1,000名員工，而台灣與香港不設司法互助。像與黎同日被捕的李宇軒，便是坐船想偷逃往台灣，但在海上被內地執法部門截獲。如果黎智英獲得保釋，可以大模廝樣坐飛機前往台灣，一旦去如黃鶴，大漢奸逃之夭夭，這個責任由誰負責，又有誰可以負責？

其實香港市民長年都有個疑問，黎智英叛國禍港，罪行滔滔，公然說為美國而戰，最近連國家領導人也詆毀，多年來卻免於牢獄之災，就算吃了豹子膽，也要後台夠硬，才可以逍遙法外吧！各界均質疑其背後有保護傘，矛頭直指律政司，鄭若驊卻未能證明律政司的公平公正。如果不是黎自掘墳墓，在《港區國安法》生效後仍大言不慚，動作多多，相信他還有機會甩難。但在國家安全面前，小小地方官員有何能耐，可以保這個大漢奸？黎智英終於一嘗鐵窗滋味，是否意味法治有改善？來日方長，拭目以待往後的官司吧！