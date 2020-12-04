黃之鋒、周庭及林朗彥3人因去年6月包圍灣仔警察總部事件，被控煽惑未經批准集結等罪名成立，判處監禁7至13.5個月不等，即時入獄。按道理，有關集結及煽惑過程曾在電子傳媒播放，市民有目共睹，被告也坦然認罪，應無懸念。如果要爭辯，也只能就刑期的長短表示異議。

當然也有人作出其他異議，有傳媒訪問一名到法庭聽審的支持者便表示「都是中共對我們這些示威者和意見聲音的打壓」，「是中共要香港完全噤聲的一場審判」，「審判不公平，完全是中共的政治操作」。可惜記者沒有追問，受訪者也沒有解釋中共如何進行政治操作，指導法庭判決，令香港噤聲。儘管特區政府和司法部門努力向市民宣揚香港司法如何獨立，如何不受外界干擾，看來香港反對派並不收貨。

歐美一些國家的政府也不賣帳：英國外相便發聲明，促請香港及北京政府停止打壓反對聲音，重申檢控決定一定要公平及不偏不倚，維護港人權利及自由；國際特赦組織也發聲明，指檢控出於政治動機，起訴純粹以和平方式表達訴求和示威人士，旨在殺雞儆猴，警告任何敢於公開批評政府的人都可能會有同樣下場，並要求港府立即撤銷罪名，並無條件釋放有關人士；美國包括眾議院議長佩洛西等跨黨派議員齊發聲明，譴責中國大陸行徑令人髮指，有議員批評這審判是卑劣判決，要求立即釋放3人，撤銷指控。另外日本外相也對此次判決表示關注。

特區政府努力塑造香港司法獨立形象，對這些國家來說，一點都不成功。他們很自然地把香港特區政府任何法律檢控都說成北京操縱，判決當然也看作是北京授意。他們這種態度和反應，正好說明在他們眼中，香港訂立的法律完全不需要遵守，香港法庭的任何判決都不用尊重，要不然怎可能要求港府立即撤銷指控，並無條件釋放3人？在這些政客眼中，大概只要被他們列為人權鬥士，便有如領了免死金牌，可以置任何當地法律於不顧，橫行無忌，如有因為觸犯法律而遭逮捕檢控，當地政府立刻負上踐踏人權、妨礙自由罪名，無論法庭如何依法審判，也落得審判不公、卑劣判決的指控。

怪不得前幾個月棄保潛逃在內地水域被截獲扣押的12名偷渡人士還未提控，便有百多名外國議員聯署發聲，要求香港特首向內地政府要人，把被扣押人士送返香港處理。大概在這些議員心目中，其他國家地區的司法權劃分可以不理，誰有權處理及如何處理都要聽他們指揮，說不定他們遲早會要求享有治外法權。