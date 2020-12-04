黃之鋒、周庭和林朗彥涉去年6‧21煽惑包圍警總，分別被判監禁13個半月、10個月和7個月，周庭當庭飲泣，黃之鋒則故作輕鬆，大叫「撐住」。姑勿論他們真正想法如何，每個人都要為自己的言行負責，犯了法便要受罰，在法治社會非常公道，只有黃絲黑暴才會以為自己有特權和大晒。

當然，黃之鋒等人是「國際風頭躉」，外地政客不會放過抽水機會，尤以台灣的蔡英文吃人血饅頭最不遺餘力。她又在網上慷慨發言，聲稱「盼香港的朋友不要因為恐懼而忘記心中的理想。現在還不是絕望的時候，民主的台灣一定會繼續相挺港人，相挺民主。」不問可知，無腦黃絲黑暴看後定當感激涕零，以為自己不孤單，繼續一廂情願地以為台灣定會幫他們再次「起義」，最低限度也助他們潛逃「脫苦海」。

可惜啊，別說蔡英文早就斷言拒絕設立《難民法》接收香港「難民」，就連潛逃一途也因12人蛇被內地海警截獲而此路不通，更別說5名香港手足成功偷渡台灣後不但沒有受到英雄式款待，反而被陸委會扣押，不見天日，連身在何方也無人能知。至於12人蛇「送中」是否由民進黨篤灰，更是天知地知蔡英文知。在網上講幾句大仁大義的漂亮話毫無成本，反而可以愚弄大眾兼為自己鍍上光環，何樂而不為？可憐的是香港黑暴，自己淪為別人肚中的人血饅頭，助人登上總統寶座，到頭來用完即棄，落得鋃鐺下獄的收場。

既然人血饅頭食極都有，蔡英文不食髓知味才怪，但台灣事務則專斷獨行話之你，繼續以民主之名行獨裁之實。中天新聞台遭封台釘牌事件續有下文，一名七旬老翁日前到中天電視台門前自焚命危，以死抗議蔡政府扼殺新聞和言論自由。另一邊廂，為了討好特朗普而全面引入美國瘦肉精「萊豬」更是激起民怨沸騰，示威此起彼伏。香港黃絲黑暴最嚮往之地豈是天堂乎！