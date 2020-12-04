美國國務卿蓬佩奧是總統特朗普旗下第一猛將，就連此君也說，白宮主人已交代他，要做好與下屆政府的權力交接工作。這意味着特朗普雖然不甘不忿，仍願意以和平方式移交權力。事前很多自以為了解特朗普的人，說他會死賴在白宮不走，不惜讓國家陷入內戰，如今看來，恐怕是太悲觀了。

今次總統選舉，特朗普得到7,000多萬選民支持，票數超越了歷任美國總統，只有候任白宮主人拜登可以勝過他。選舉前，全國多處地方的槍枝店舖被搶購一空，民眾自行武裝起來，民主、共和兩黨的人，誰也不肯服誰。特朗普要是有心煽動，不少支持者定然會蜂擁而出，抗議選舉結果不公，美國街頭隨時可以變成殺戮戰場。但特朗普沒有選擇這樣做，他只是像一個囉唆老人般，整天叨唸着說選舉有舞弊，自己不會認輸，要向法院上訴而已。

特朗普畢竟是個文明人，雖然有支持者願意為捍衞他的權位而浴血奮戰，但他始終選擇了用和平手段作鬥爭。人們都說現任白宮主人像個瘋老頭子，然而，他的瘋還是有節制的。

很少人會跟筆者一般，從以下角度去解讀特朗普的內心世界。本欄不止一次說過，現任白宮主人畢竟是個基督徒，是否虔誠咱不說，卻仍有一個信徒最基本的憐憫心。他平日雖然喜歡信口雌黃，作驚人之語，但在關鍵時候，還是能以「不忍人之心，行不忍人之政」。此君無疑酷愛權力，他可以因為不甘心總統寶座落入別人手中，而掀起曠日持久的訴訟，但如果要他進一步為此而讓美國陷入血腥的內戰，他還是會心生不忍。

早前不少評論者言之鑿鑿，說特朗普為刺激選情，將會兵犯南海，不惜與中國兵戎相見。其時筆者便斷言不會，所憑者，正是相信特朗普天良未泯。