新冠肺炎疫情持續嚴峻，歌舞群組感染後跳出社區，人人自危！政府無能，狂罰市民！大家都寄望有疫苗可以早日接種，快啲解除禁聚令，屆時酒照飲、舞照跳、卡拉OK照唱，都唔使驚被重罰一萬個大洋！

食衞局局長陳肇始就話政府會與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議，目標係採購至少來自不同疫苗製造商嘅候選疫苗，當中包括由內地及海外研發或生產嘅疫苗，佢預料最快2021年中後期，才可能大規模接種；惟供應有限，首批疫苗會優先為醫護人員及長者等高風險群組接種，預料涉及300萬人。

經過年初口罩短缺亂象，港人對政府防疫抗疫慢九拍深懷質疑，對政府嘅承諾完全冇信心！一橋之隔嘅澳門，日前亦已經宣布，已洽購應急疫苗，料今年底前到位！而陳肇始先預料最快2021年中後期先會有，老朽相信澳門政府已為高危一群打疫苗打到熱火高張，香港仍在全球搜購！從某種意義上，哪個國家最先研製出疫苗，就等於掌握了走出疫情陰影的絕對主導權，各個大國都不敢怠慢，是以有所謂得疫苗者，得天下之說。

當然，前提係疫苗競賽，不能違背安全第一。有議員就話，內地已批准緊急使用數款疫苗並已有過百萬人接種，詢問香港可否盡快取得有關疫苗，並在香港使用。有關緊急使用人次達百萬計，官方和藥企均稱暫時未見有嚴重不良反應嘅案例。

中央支持香港，建制派議員也不必跟車太貼。外界亦有批評官方嘅緊急使用標準太寬鬆，藥企嘅嚴重不良反應定義含糊，測試數據仍然有待公布。科學家亦指出，因測試年齡各異，身體條件不一，即使疫苗本身並無引發疾病，發現問題仍不可避免。老朽認為內地疫苗一旦到手，為咗表示對中央嘅信任，特首及一眾問責高官，一字排開率先注射，咁大家必放心要國產疫苗！