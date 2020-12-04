澳洲最近遭到中國報復，先是農產品，然後是葡萄酒，澳洲輸華貨品相繼被徵高稅項，令中澳關係緊繃起來。中澳打起外交戰、口水戰，國際塘邊鶴一堆，連被指漢奸的壹傳媒黎智英也趁機抽水，大放賣國言論，指中國以「戰狼式」姿態對澳洲，言下之意，中國以大欺小，顯然意在政治攻擊，無視世界多國都在打關稅戰、經貿戰。

先談中澳關係，近年澳洲在政治上對華做打手、經濟上又對華做賣手，一個國家以兩面三刀的政策對待他國，若以為他國打不還手、自己永遠可以予取予攜，是不是太天真？兩國邦誼，講究對等、公允，尊重別國內政主權，但澳洲對中國，卻是一次次干預中國內政，香港反修例事件、國安法甚至兩岸事務等，澳洲都話頭十足。然而，近日外交部發言人趙立堅在網上貼圖一事，澳洲卻口口聲聲中國外交部不尊重澳洲人，又要道歉，又要譴責。還別說，新冠肺炎源頭一事，澳洲便咬定中國是要負責的一員。澳洲又尊重過中國人嗎？

國際間較量，貿易及經濟戰、外交與輿論戰都是兵不血刃的做法，現在日本與南韓較量，英國與歐盟拗手瓜，美國刁難墨西哥與加拿大，這些近鄰國家都打貿易戰，為甚麼到中國對澳洲採取行動，就變成戰狼？難道中國就應該打不還手，任人欺上頭來嗎？

黎智英譏諷中國是戰狼，只不過是為所謂的國際線唱作唸打一番，讓中國再被記一筆政治獨裁、專制極權的帳。於是日本、意大利、德國等國家議員，要為澳洲紅酒呼一口委屈。過去兩年，中美貿易戰、歐洲與美國貿易紛爭，這批政客哪裏去了？怎不見他們為被徵稅的一方仗義執言？或者咆哮美國是敲詐徵稅的惡霸？政客政棍式雙重標準、邏輯混亂，已多不勝數。賣國者之言，更可以無視不理，不過中國應把握戰狼輿論戰，告訴世界，告訴國際政棍，戰狼就是要出征！不行嗎？