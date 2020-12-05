功夫茶：有風已然駛盡𢃇　展翅卻變泥紙鷹

毛澤東一生有好多金句，其中一句就係「一切反動派都是紙老虎」。大家都知，老虎又叫大蟲，被稱為萬獸之王，有敏銳嘅聽力、夜視力，可自由伸縮嘅利爪和粗壯嘅犬齒，威風到有所謂「狐假虎威」，勁啩！之不過，如果變成紙老虎，就係廢！同樣道理，喺雀鳥嘅分類上，鷹屬猛禽，其腳爪鈎尖有力，視覺銳利，唐詩便有名句「草枯鷹眼疾，雪盡馬蹄輕」，詠其善狩獵。

哈！香港也有一隻鷹，原本想一去渡滄海，高攀「當奴鷹」。冇錯，「當奴鷹」雖老卻向來夠惡夠霸道，之不過鷹亦有三衰六旺，最近不敵另一隻更老嘅禿鷹，已經如鬥敗嘅公雞，無緣在白宮上空鷹揚扮威！佢豪言養傷4年再戰江湖，唉！4年後嘅江湖都唔知乜環境啦，更何況政治一日都嫌長。

嗱，習慣被當奴鷹叼嘅香港呢隻鷹，見佢孖葉上路鋃鐺被關押嘅折墮下場，折翼墮地，毛色灰暗，一身虛汗，唔好話4年，連捱唔捱到去明年4月再上路都唔知！香港呢隻垂死掙扎仲想展翅嘅鷹，儼然已變成「泥紙鷹」，同毛澤東當年所說嘅「紙老虎」分別不大，泥紙鷹於初冬寒氣深，木落萬山空嘅氛圍，一臉頹喪，仲死撐無畏無懼，繼續戰鬥，即係死剩把口啫！

阿哥，折翼斷爪，喙損毛甩，垂死老鷹仲戰條毛咩？係，當年佢得到花旗鷹寵幸，被捧為民主的鷹，的確幾威風嘅！佢仲學人講「一日一蘋果，冇人呃倒我」，呵呵，殊不知人世幾回傷往事，紅了櫻桃，爛了香蕉！依家係「一日一蘋果，監都有得坐」！仲有吖，國安大法起壇逾5個月，天靈靈， 地靈靈，急急如律令，終於開始捉妖啦，扮民主的鷹變成泥紙鷹，淪為勾結外部勢力冇好下場嘅人辦同擺設，原來係「一日一蘋果，日日洗廁所」至真！

話時話，呢隻泥紙鷹不但甘於被當奴鷹叼，仲無視國安大法，以為有外來保護傘撐腰，狂言一旦入獄會係佢「人生巔峰」，睇怕真係應咗「昔日戲言身後事，今朝都到眼前來」！功夫茶都戥佢高興，求仁得仁，恭喜佢以衰翁之年勇闖巔峰！成為折翼泥紙鷹生命鬥士！

香港呢隻泥紙鷹，其叛國禍港醜惡面目已然被戳破洞悉，漢奸下場必然悽慘！呢隻泥紙鷹注定只能被釘喺歷史嘅恥辱柱，遺臭萬年！等佢攀登嘅「人生巔峰」一個接一個！只要港府和中央一改恐洋懼外嘅陋習，硬起來端正主人家心態，不像以往視若無睹，尋且任由港英餘孽做盡親痛仇快之事，香港一天光晒矣！

所以話，「反中亂港到盡頭，愛國愛港想回流」！有道是蛟龍失水似枯魚，冇牙老虎食蕉都冇力，惡慣亂來嘅香港最後一個大奸宄，都已變成紙紮泥塑一隻鷹！功夫茶深信，香港明天會更好！